"السعودية تصطدم باليابان وصراع بين 5 منتخبات عربية" .. نتائج قرعة آسيا لتصفيات كأس العالم 2026

6 منتخبات ستتأهل مباشرة من الدور الثالث إلى كأس العالم 2026..

كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن نتائج قرعة الدور الثالث، الحاسم، في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، والتي تقام في دول الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، حيث أجريت مراسم القرعة في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

ويشهد الدور الثالث، مشاركة 18 منتخبًا، موزعين على ثلاث مجموعات؛ بحيث يتأهل أول وثاني كل مجموعة، مباشرة إلى كأس العالم 2026، فيما يتأهل ثالث ورابع كل مجموعة، إلى الدور الرابع، بينما يكتفي صاحبي المركزين الخامس والسادس، بالتأهل إلى كأس آسيا 2027 بالسعودية، مع وداع رحلة المونديال.

ووجه السويسري جياني إنفانتينو، تهنئة إلى المنتخبات الثمانية عشر، المتأهلين إلى الدور الحاسم من تصفيات كأس العالم 2026، كما أشاد بتطور الكرة الآسيوية، بعدما تم تنظيم كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 في قطر، كما أعرب عن تمنياته بالتوفيق في حجز مقاعد في المونديال، بعدما تم توسيع قاعدة المتأهلين من القارة الآسيوية، مقارنة بالنسخ الماضية.

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وجاءت نتائج قرعة الدور الثالث، بمشاركة المنتخب السعودي، على النحو التالي..

المجموعة الأولى: إيران - قطر - أوزبكستان - الإمارات - قيرغيزستان - كوريا الشمالية.

المجموعة الثانية: كوريا الجنوبية - العراق - الأردن - سلطنة عمان - فلسطين - الكويت.

المجموعة الثالثة: اليابان - أستراليا - السعودية - البحرين - الصين - إندونيسيا.

ومع انتهاء منافسات الدور الثالث، يتم تأهيل 6 منتخبات آسيوية، من أصل 8 مقاعد مخصصة مباشرة للقارة الصفراء، فيما تتنافس المنتخبات المتأهلة للدور الرابع، أو ملحق التصفيات الآسيوية، على المقعدين المتبقيين، مع وجود نصف مقعد آسيوي، لمنتخب سيشارك في الملحق العالمي.

وفي الملحق الآسيوي، يتأهل 6 منتخبات على مجموعتين، بحيث يتأهل أول كل مجموعة إلى كأس العالم مباشرة، فيما يلعب وصيفا المجموعتين، مواجهة في الدور الخامس، ليتأهل الفائز إلى الملحق العالمي.

وتأهل منتخب السعودية، إلى الدور الثالث في تصفيات كأس العالم 2026، بعد احتلال وصافة المجموعة السابعة، في الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، بفارق الأهداف عن الأردن المتصدرة.

وقبل إجراء مراسم القرعة، نظم الاتحاد الآسيوي تصنيف مستويات المنتخبات المشاركة، بناءً على التصنيف العالمي من الاتحاد الدولي (فيفا) لشهر يونيو 2024، والذي جاء على النحو التالي..

- المستوى الأول: اليابان، إيران، كوريا الجنوبية.

- المستوى الثاني: أستراليا، قطر، العراق.

- المستوى الثالث: السعودية، أوزبكستان، الأردن.

- المستوى الرابع: الإمارات، سلطنة عمان، البحرين.

- المستوى الخامس: الصين، فلسطين، قيرغيزستان.

- المستوى السادس: كوريا الشمالية، إندونيسيا، الكويت.