"تأهل السعودية لكأس العالم أهم" .. مطالبة بتأجيل التفكير في مشاركة الهلال بمونديال الأندية!

الأخضر مهدد بعدم قدرته على الوصول إلى كأس العالم 2026!

طالب الإعلامي خالد شنيف من الجماهير السعودية، إعطاء الأولوية للمنتخب السعودي خلال المرحلة المقبلة، وتأجيل الحديث عن مشاركة الهلال في كأس العالم للأندية 2025، حتى ضمان تأهل الأخضر إلى كأس العالم 2026.

وقال الشنيف خلال برنامجه "دورينا غير": المنتخب سيلعب يومي 5 و10 يونيو أمام البحرين ثم أستراليا، والأولوية لتلك المواجهات، والتأهل لكأس العالم، والأخضر يأتي قبل أي نادي".

وأضاف: "الأولوية تأتي للمنتخب 100 مرة، ثم يأتي بعدها التفكير في ناديك، وعلينا التركيز على التأهل لكأس العالم وتأجيل كل شيء".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ورد سعد الشهري مدرب المنتخب الأولمبي السابق: "أعتقد أن اللاعبين في الهلال يشعرون بالمسؤولية، ويضعون تأهل المنتخب أولوية لهم قبل ناديهم".

ومن المقرر أن يلعب المنتخب آخر مباراة له بتصفيات المونديال أمام أستراليا يوم 10 يونيو 2025، بينما يفتتح الهلال مبارياته بمونديال الأندية أمام ريال مدريد يوم 19 يونيو من نفس العام.