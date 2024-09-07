حماية أمنية "خاصة" لمانشيني ولاعبي السعودية من جماهير الصين!

السعودية تواجه الصين الثلاثاء المُقبل في تصفيات كأس العالم 2026..

يجري المنتخب السعودي، تحضيراته الميدانية، في إطار الاستعداد لملاقاة الصين، يوم الثلاثاء المُقبل، على ملعب داليان، ضمن الجولة الثانية من الدور الثالث، في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

واستهل منتخب السعودي مشواره في المجموعة الثالثة، بالتعادل مع إندونيسيا بنتيجة (1-1)، على ملعب الجوهرة المشعة، في مباراة الجولة الأولى، فيما تلقى المنتخب الصيني خسارة ثقيلة أمام اليابان بنتيجة (7-0).

وأفاد مراسل قناة العربية، بأن بعثة المنتخب السعودي، تعاقدت مع شركة أمنية لتنظيم تواجد الجماهير الصينية؛ بعدما شوهد عدد كبير من الجماهير سواءً داخل الفندق أو في محيطه، كما تم تنظيم سياج يمنع الحضور من الاحتكاك باللاعبين.

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وأضاف "الجماهير كانت تحمل صورًا للاعبين، وكذلك المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني، وبعضهم كان يحضر قبل التدريبات لالتقاط الصور مع اللاعبين، وبعد التدريبات أيضًا".

ويجري الأخضر تدريباته، في ظل وجود إصابة وحيدة، وهو اللاعب متعب الحربي الذي ثبت تعرضه لإصابة خفيفة في الساق، وفق الفحوص الطبية، حيث يستمر في أداء التمارين التأهيلية، برفقة أحد أعضاء الفريق الطبي.

وكان متعب الحربي قد تعرض للإصابة في مباراة إندونيسيا، حيث غادر ملعب الجوهرة المشعة في الدقيقة 33، ليشارك سعود عبد الحميد بديلًا له، فيما وقع مصعب الجوير على الهدف السعودي في اللقاء.