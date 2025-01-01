مدرب أتالانتا منبهر بالسعودية ونجم الوسط: فينالدوم أخبرني أنه يستمتع مع الاتفاق

أتالانتا في السعودية لخوض غمار كأس السوبر الإيطالي

أبدى جان بييرو جاسبيريني، المدير الفني لأتالانتا، انبهاره بالسعودية والتطور الملفت في البلاد خاصة العاصمة الرياض، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة إنتر في السوبر اأوروبي.

إنتر سيواجه أتالانتا في نصف نهائي السوبر الإيطالي يوم غدٍ الخميس على ملعب الأول بارك بالرياض، وسيلعب الفائز منهما المباراة النهائية أمام المتأهل من ميلان ويوفنتوس اللذان سيلتقيان يوم بعد غدٍ الجمعة.

المدرب الذي سبق أن ارتبط بالأهلي أشاد بالملعب الذي سيحتضن المباراة، وأضاف، حسبما نقلت صحيفة الشرق الأوسط، "شاهدت التطور والحداثة في السعودية منذ وصولنا، وأيضاً الملعب الرائع الذي سيحتضن اللقاء. رأينا مدينة الرياض، هي مدينة جميلة ورائعة، وصلنا لها أمس ونأمل أن نقدم مباراة كبيرة أمام الإنتر، وسنكون سعيدين إذا حققنا نتيجة إيجابية، وهدفنا تحقيق اللقب".

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من جانبه، نقل مارتن دي رون نجم وسط أتالانتا عن مواطنه جيورجينهو فينالدوم استمتاعه الكبير باللعب في دوري روشن السعودي مع الاتفاق، مضيفًا "تحدثت مع فينالدوم لاعب الاتفاق، قال لي إنه يستمتع باللعب في السعودية، وكرة القدم هنا تتطور بشكل كبير بتواجد نجوم كبار".

يُشار إلى أن أتالانتا يُقدم موسمًا مذهلًا في الدوري الإيطالي، حيث يتصدر جدول الترتيب بجانب نابولي برصيد 41 نقطة بعد الجولة الـ18.

