عقبة أولى محتملة أمام السعودية .. الدوري الإنجليزي يعارض السير على خطى قطر في كأس العالم 2034

المملكة العربية السعودية هي الوحيدة التي تقدمت بملف ترشيحها لاستضافة نسخة 2034 من الحدث العالمي..

تتهيأ المملكة العربية السعودية اليوم الأربعاء، لمعرفة مصير ملف ترشيحها لاستضافة كأس العالم 2034، خلال اجتماع الاتحاد الدولي لكرة القدم مع الاتحادات الوطنية، للتصويت.

السعودية هي البلد الوحيد الذي تقدم بملف لاستضافة الحدث العالمي عقب عشر سنوات من الآن، لذا التفاؤل كبير بشأن فوزها، وإن لم يخرج أي شيء رسمي بعد.

لكن صحيفة "ديلي ميل" كشفت عن التجهيز لبعض الاعتراضات خلال اجتماع التصويت اليوم، يقودها الدوري الإنجليزي الممتاز..

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الصحيفة الإنجليزية أوضحت أن الدوري الإنجليزي يرفض إقامة المونديال في فصل الشتاء بالسعودية، مشيرة إلى أنه رفقة عدد من الاتحادات الوطنية سيتقدمون بمعارضة رمزية "في أفضل الأحوال" لتلك الخطوة المحتملة.

ويأتي الاعتراض على هذا الجانب في ظل قلقهم من الفوضى الذي سيحدثها المونديال في جدول المباريات عندما يُقام في منتصف الموسم "الشتاء".

فيفا يفضل إقامة المونديال في الشتاء حال فوز المملكة السعودية بحق الاستضافة في ظل ارتفاع الرطوبة ودرجات الحرارة في البلاد خلال فصل الصيف، وتحديدًا خلال شهري يونيو ويوليو اللذين اعتدنا على أن يقام المونديال خلالهما، وهو السبب نفسه الذي أدى لإقامة كأس العالم في قطر خلال شهري نوفمبر وديسمبر من عام 2022.

لكن بحسب "ديلي ميل" فإن الاتحاد الوطنية وافقت وقتها على أن مونديال قطر "شتوي"، كون وقتها لم يكن هناك ضغط مباريات كبير كما هو واقع حاليًا في ظل توسعة عدد من البطولات كدوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي وكأس العالم للأندية، وهو ما يصعب من إمكانية إيقاف الدوريات المحلية في منتصف الموسم.

يذكر أن حال فوز السعودية باستضاف نسخة 2034 من الحدث العالمي ستكون أول بلد يستضيف "بمفرده" مباريات البطولة بعد زيادة عدد المنتخبات لـ48، وهو النظام المقرر تطبيقه بداية من نسخة 2026 التي تتعاون في استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.