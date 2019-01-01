المسحل يكشف كواليس اختيار رينار ومدة العقد

رئيس الاتحاد السعودي حدد كذلك موعد توقيع العقود

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

قال ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم أن اختيار هيرفي رينار لتدريب المنتخب الوطني جاء بعد المفاضلة بين 3 مدربين، مؤكدًا أنه استعان بآراء عددًا من المدربين السابقين للأخضر ونصحوه جميعًا بالتعاقد معه.

وأوضح المسحل خلال تصريحاته لقناة العربية أن مدة عقد رينار تمتد حتى نهاية تصفيات كأس العالم 2022 مع أولوية التجديد تلقائيًا حال التأهل للنهائيات في قطر.

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وأكد المسحل أن اختيار رينار جاء بناءً على معايير محددة مسبقًا من جانب الاتحاد السعودي، أبرزها اختيار مدرب سبق وأن عمل في منطقة الشرق الأوسط ولديه دراية كاملة باللاعب العربي، بجانب وجود رغبة لديه للعمل مع المنتخب السعودي.

وقال المسحل أن رينار سيُوقع عقد تدريبه للمنتخب السعودي يوم الرابع من أغسطس القادم خلال مؤتمر صحفي يتم خلاله الكشف عن كافة التفاصيل الخاصة بالعقد.

وأتم موضحًا أن المدرب سيُغادر السعودية بعد المؤتمر الصحفي على أن يعود قبل انطلاق مباريات دور الـ16 في دوري أبطال آسيا، إذ سيُتابع مباراة واحدة على الأقل لكل فريق من الأربعة السعودية المشاركة في تلك المرحلة من البطولة القارية.