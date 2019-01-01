رينار يصل السعودية لتوقيع عقد تدريبه للأخضر

المدرب الفرنسي وصل الرياض قبل قليل

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

وصل قبل قليل المدرب الفرنسي هيرفي رينار للسعودية تمهيدًا لتوقيع عقود تدريبه للمنتخب الوطني في مؤتمر صحفي سيُعقد غدًا الأربعاء.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد أعلن الأسبوع الماضي عن تعاقده مع رينار لتدريب الأخضر حتى نهاية تصفيات مونديال 2022 مع تجديده تلقائيًا حال التأهل لنهائيات البطولة التي ستُقام في قطر.

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وأكد ياسر المسحل رئيس الاتحاد أن توقيع العقود وتقديم المدرب سيكون يوم الرابع من أغسطس القادم خلال مؤتمر صحفي في الرياض، وسيُغادر رينار بعدها إلى فرنسا على أن يعود قبل انطلاق مباريات الأندية السعودية في دوري أبطال آسيا.

وسيُتابع المدرب المتوج بلقب كأس أمم أفريقيا مرتين مباراة واحدة على الأقل لكل فريق من الفرق السعودية المشاركة في البطولة القارية، وهي النصر والهلال والاتحاد والأهلي.

يُذكر أن رينار كان قد رحل عن تدريب المغرب بعد فشله في تخطي دور الـ16 من كأس أمم أفريقيا 2019 التي أقيمت في مصر واختتمت الشهر الماضي بتتويج الجزائر باللقب.

وكان المدرب قد تُوج باللقب القاري مع منتخب زامبيا عامي 2013 وكوت ديفوار عام 2015.