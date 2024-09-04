أمام إندونيسيا .. سالم الدوسري يسعى لفك العُقدة والتخلص من إبراهيم سويّد وفهد المهلل

أهداف نجم الهلال واضحة من اللقاء

يفتتح المنتخب السعودي مبارياته في المرحلة الثالثة من تصفيات آسيا المؤهلة إل كأس العالم 2026 بمواجهة إندونيسيا مساء الخميس القادم على ملعب الجوهرة المشعة بجدة، وهو اللقاء الذي يهدف خلاله النجم سالم الدوسري لاصطياد 3 عصافير بهدف واحد.

الإيطالي روبرتو مانشيني كان قد اختار نجم الهلال على رأس قائمة الأخضر لمواجهتي إندونيسيا والصين، ويُتوقع أن يعتمد عليه أساسيًا في المباراة الأولى خاصة أنه في حالة صحية وفنية وبدنية ممتازة.

صاحب الـ33 عامًا سيسعى جاهدًا للوصول إلى مرمى إندونيسيا والتسجيل به، وذلك لتحقيق 3 أهداف كبيرة، الأول فك العُقدة، حيث سبق له أن واجه المنتخب الآسيوي مرتين دون أن يستطيع التسجيل في مرماه.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الهدف الثاني هو إضافة الضحية الـ18 له مع المنتخب، حيث سبق له أن سجل في مرمى 17 منتخبًا مختلفًا، وإن فعل هذا سيتخلص من الثنائي، إبراهيم سويد وفهد المهلل، في قائمة اللاعبين الأكثر تسجيلًا في منتخبات مختلفة مع الأخضر، واللذان سجلا في نفس العدد من المنتخبات.

الهدف الثالث هو الاقتراب أكثر من خالد مسعد الذي استطاع هز شباك 20 منتخبًا مختلفًا، علمًا أن الأسطوري سامي الجابر يتصدر تلك القائمة بـ30 منتخبًا ويبدو بعيد المنال حاليًا.