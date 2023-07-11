السر ينكشف .. برشلونة يعلن سبب غياب مدافعه "المنبوذ" عن بداية التحضير للموسم الجديد

برشلونة يكشف سر غياب مدافعه غير المرغوب فيه عن تدريب الفريق الأول استعدادًا للموسم الجديد..

كان المدافع الفرنسي كليمون لونجليه الغائب الأبرز عن عودة نادي برشلونة الإسباني إلى التحضيرات لموسم 2023-2024 صباح الإثنين، في ظل عدم الوصول إلى حل لوضعه في النادي بعد.

لونجليه يعد واحدًا من الأسماء التي يسعى برشلونة إلى التخلص منها في فترة الانتقالات الصيفية 2023، حيث عاد من فترة الإعارة إلى توتنهام الإنجليزي، والنادي الكتالوني يريد بيعه بأي صورة للتخلص من راتبه الباهظ.

برشلونة أكد رسميًا أن غياب لونجليه عن بداية التحضيرات جاء بسبب حصوله على إذن للغياب عن المران لمدة أسبوع، على أن تكون عودته يوم الثلاثاء 18 يوليو، بالتزامن مع عودة اللاعبين الذين خاضوا فترة التوقف الدولي في يونيو الماضي.

عودة لونجليه ستكون قبل يوم واحد فقط من سفر الفريق إلى الولايات المتحدة لخوض الفترة التحضيرية للموسم الجديد، حيث سيخوض الفريق أربع مباريات من الطراز الرفيع، أبرزها مواجهة الكلاسيكو أمام ريال مدريد.

هدف برشلونة هو أن ينجح في التوصل إلى اتفاق خلال الأسبوع مع توتنهام على صفقة بيع لونجليه، حيث يحاول الطرفان الوصول لحل وسط رغبة النادي الكتالوني في الحصول على 15 مليون يورو لبيع الفرنسي، فيما يعرض "سبيرز" عشرة ملايين يورو.