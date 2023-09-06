تابع منافسات دوري روشن السعودي عبر

السر مع أخته! .. أنطونيو جريزمان يكشف عن سبب رفضه العرض السعودي

أحمد رفعت
ANTOINE GRIEZMANN ATLETICO MADRIDGetty Images
أنطوان جريزماندوري روشن السعوديانتقالاتأتليتكو مدريدالدوري الإسباني - لا ليجاالهلال

تعرف على السبب الحقيقي وراء رفض جريزمان للعرض السعودي

SHAHID 1920*300 AUGUST 2023SHAHID

كشف النجم الفرنسي أنطونيو جريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني، عن السبب وراء رفضه العروض السعودية التي وصلت له خلال صيف 2023، بجانب عرض باريس سان جيرمان الفرنسي.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ويستعد جريزمان رفقة منتخب بلاده فرنسا، لمواجهة أيرلندا بالتصفيات المؤهلة إلى يورو 2024، والمقرر لها مساء الخميس.

وقال جريزمان خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي قبل مواجهة أيرلندا: "كان هناك العديد من العروض من السعودية وباريس، ولكنني اخترت الاستمرار مع أتلتيكو مدريد".

المباريات التالية

وأضاف: "أنا على بُعد 15 هدفًا كي أصبح الهداف التاريخي للنادي، وأخبرت أختي بأنني لن أغادر وسأبقى هناك في أتلتيكو، وسأحاول تحطيم الرقم القياسي".

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

وسجل جريزمان مع أتلتيكو مدريد حتى الآن 158 هدفًا خلال 344 مباراة لعبها بقميصه، حيث يتصدر القائمة الأسطورة لويس أراجونيس بـ172 هدفًا، ثم أدريان إسكوديرو بـ169 هدفًا، وجريزمان الثالث ثم بعده كابوس بـ146 هدفًا.

SHAHID 1920*700 AUGUST 2023SHAHID

ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

218194 الأصوات

شكرًا للتصويت.

سيتم مشاركة النتائج قريبًا.

ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 103028كريم بنزيما
  • 11056خاليدو كوليبالي
  • 19949روبرتو فيرمينو
  • 9214نجولو كانتي
  • 25208مارسيلو بروزوفيتش
  • 49739صفقة أخرى
218194 الأصوات

اختيارات المحررين