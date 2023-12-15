السر في عام 2026 .. خطة ريال مدريد البديلة لكيليان مبابي!

هل يحاول ريال مدريد ضم إرلينج هالاند؟!

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي ريال مدريد قد يفكر في حل ضم النرويجي إرلينج هالاند إلى صفوفه حال فشل في الحصول على خدمات كيليان مبابي من باريس سان جيرمان.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "آس"، والتي أكدت أن النادي يرى هالاند هو البديل المثالي لمبابي الذي لعب بأعصاب الملكي لسنوات.

وكشفت الصحيفة عن طبيعة الشرط الجزائي في عقد اللاعب، حيث من الممكن أن يبدأ تفعيله في عام 2024 ويتجاوز الـ 200 مليون يورو.

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وأكدت كذلك أن الشرط الجزائي صالح حتى 2026 وينخفض بشكل مستمر سنويًا، حيث سيكون في أقل قيمة له قبل انتهاء عقد اللاعب في مانشستر سيتي في 2027.

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جدير بالذكر أن كيليان مبابي الذي ينتهي عقده هذا الموسم في صفوف باريس سان جيرمان ارتبط بشكل مستمر بريال مدريد طوال السنوات الماضية، وربما يكون الصيف القادم آخر محاولة من الملكي للحصول على خدماته.