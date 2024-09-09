"السرطان لا يعني الموت".. نقل هداف مونديال 1990 إلى المستشفى!

"الحالة أصبحت مستقرة"

نقل نجم الكرة الإيطالية السابق توتو سكيلاتشي إلى أحد المستشفيات في البلاد بعد تدهور حالته الصحية.

وضجت منصات التواصل الاجتماعي بالكثير من الشائعات المقلقة حول الظروف الصحية لهداف كأس العالم 1990 مع الآزوري (توّجت ألمانيا الغربية باللقب واحتلت إيطاليا المركز الثالث).

ونقلت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية عن مصادر مقربة من الأسرة بأن "حالة توتو أصبحت مستقرة".

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وأضافت: "بعد مكالمات لا حصر لها من العديد من المصادر الإخبارية ورؤية الأخبار السيئة المتداولة، نعلمكم أن توتو المحبوب في حالة مستقرة ويتم فحصه من قبل فريق من الأطباء ليلًا ونهارًا".

وأوضحت أن سكيلاتشي كان يعاني من "سرطان في القولون" قبل نحو عامٍ، حيث قالت زوجته باربرا حينئذ: "السرطان لا يعني الموت، نحن محاربون".

يشار إلى أن لاعب يوفنتوس وإنتر السابق اعتزل كرة القدم عام 1996 بعد مسيرة طويلة، وتوّج بالدوري الإيطالي مرة واحدة وكأس الكؤوس الأوروبية مرتين.