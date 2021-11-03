السد يؤكد تمسكه بتشافي: لا يمكن أن نفرط فيه

أكد تركي العلي المدير التنفيذي لنادي السد القطري على ترحيب "الزعيم" بزيارة نادي برشلونة الإسباني إلى الدوحة.

وفد برشلونة، الذي يرأسه رافا يوستي نائب رئيس "البلوجرانا" وماتيو أليماني مدير كرة القدم، توجه إلى قطر من أجل التفاوض والحصول على خدمات تشافي هيرنانديز المدير الفني لنادي السد.

السد من جانبه، وعبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي شدد على موقفه المتمسك باستمرار تشافي مع الفريق.

وقال تركي العلي في التصريحات التي نقلها حساب السد عبر "تويتر" رحب بنادي برشلونة قائلًا: "نرحب بزيارة الوفد الإداري من نادي برشلونة الإسباني، وهي محل تقدير واحترام".

وكشف تركي العلي عن موقف السد من فكرة التفاوض للتخلي عن تشافي لصالح برشلونة خلال الفترة المقبلة.

وقال المدير التنفيذي لنادي السد: "موقف النادي واضح من البداية، فنحن متمسكون بمدربنا تشافي، ولا يمكننا أن نفرط به في هذا الوقت الحساس من الموسم".

تركي العلي : موقف النادي واضح من البداية، فنحن متمسكون بمدربنا تشافي ولا يمكننا أن نفرط به في هذا الوقت الحساس من الموسم.#السد #قطر — 🏆 #76 Al Sadd SC | نادي السد (@AlsaddSC) November 3, 2021

تصريحات العلي تأتي أثناء إقامة مواجهة القمة في الدوري القطري، والتي يحل فيها السد ضيفًا على نظيره الدحيل، في قمة الجولة التاسعة من البطولة.

ويحاول برشلونة من جانبه جاهدًا التعاقد مع تشافي هيرنانديز، لخلافة الهولندي رونالد كومان في تدريب الفريق.

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