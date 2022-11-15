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السد والهلال ضمن الأندية الأكثر امتلاكًا للاعبين في كأس العالم

تامر أبو سيدو
4:26 م غرينتش+2 15‏/11‏/2022
hilal 2022-2023
ما هو ترتيب الناديين العربيين في قائمة الـ10 الأوائل؟

أظهرت القوائم النهائية للمنتخبات الـ32 المشاركة في كأس العالم قطر 2022، والتي أعلن عنها فيفا اليوم الثلاثاء، عن تصدر بايرن ميونخ لقائمة الأندية الأكثر امتلاكًا للاعبين في البطولة العالمية برصيد 17 لاعبًا.

صحيفة اليوم السعودية نشرت قائمة بالأندية الأكثر امتلاكًا للاعبين في مونديال 2022، وفيما حل العملاق البافاري أولًا، حقق الهلال السعودي مركزًا جيدًا وكان النادي العربي الثاني الذي تواجد في الـ10 الأوائل.

ويمتلك كلًا من برشلونة ومانشستر سيتي 16 لاعبًا، يليهما مانشستر يونايتد والسد القطري بـ14 لاعبًا ثم ريال مدريد بـ13 وبعدهم، في المركز السابع تحديدًا، جاء الهلال بـ12 لاعبًا ويتساوى معه باريس سان جيرمان وتشيلسي.

الـ12 لاعبًا الذين يُمثلون الهلال في كأس العالم يلعبون جميعًا مع المنتخب السعودي، ومن المتوقع أن يلعب 6-7 منهم بشكل أساسي مع الأخضر الذي يقوده المدرب الفرنسي هيرفي رينارد.

المنتخب السعودي وقع في مجموعة صعبة في المونديال، بجانب الأرجنتين وبولندا والمكسيك.

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