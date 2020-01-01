السد والعين: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث ومجريات مباراة السد ضد العين في الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2020، والمقامة على ملعب جاسم بن حمد

السد 4 × 0 العين

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

لا تنسوا متابعة مباراة النصر وسيباهان التي ستنطلق بعد نحو ساعة من الآن...

94' تنطلق الآن صافرة نهاية الشوط الثاني والمباراة...

90' الحكم يضيف 3 دقائق كوقت محتسب بدلاً من الضائع.

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شاهد الهدف...

فيديو : هدف #السد القطري يتقدم 4 - 0 على #العين الإماراتي عن طريق رودريغو تاباتا د86 ... #دوري_أبطال_آسيا pic.twitter.com/mOrlGuIOeB — قنوات الكاس (@alkasschannel) September 18, 2020

86' كازورلا مرر كرة من اليسار لتاباتا الذي راوغ أمام منطقة الجزاء ثم أرسل تسديدة يسارية سكنت شباك عيسى...

86' الرااااااااااابع للسد عن طريق تاباتا...

81' أكرم عفيف يخرج ويدخل أحمد السيار، وبونجاح يخرج ويدخل هاشم علي.

80' محمد خلفان يدخل بدلاً من لابا كودجو وكايو يخرج ويدخل بدلاً منه ريان يسلم.

75' يحيى نادر يدخل بدلاً من أحمد برمان.

73' تاباتا وسلمان يدخلان بدلاً من نام تاي هي وبيدرو.

72' محمد عبد الرحمن يتحصل على البطاقة الصفراء بعد تدخل على نام تاي هي.

شاهد الهدف...

فيديو : هدف #السد القطري يتقدم 3 - 0 على #العين الإماراتي عن طريق بونجاح د70 ... #دوري_أبطال_آسيا pic.twitter.com/JSv0NW2Dwe — قنوات الكاس (@alkasschannel) September 18, 2020

70' كازورلا انطلق بالكرة في اليسار ثم أرسل عرضية متقنة قابلها بونجاح بتسديدة من يمين منطقة الجزاء، عبرت إلى الشباك من على يسار عيسى.

70' الثااااااااااااااااااالث للسد عن طريق بغداد بونجاح.

68' فهد حديد ومعروف يدخلان بدلاً من إدواردو وإسلام خان.

68' السد خطير في هذه الأثناء، والعين متراجع تمامًا.

67' كازورلااااااااا يرسل تسديدة من أمام منطقة الجزاء تمر من على يمين خالد عيسى بسلام.

66' خطييييييييرة للسد بعرضية من اليسار عن طريق عبد الكريم حسن، تصل لنام تاي هي الذي يحاول السيطرة على الكرة في يمين المنطقة، لكن الدفاع يشتت الكرة.

61' أوووووووووووووووووووو، تسديدة من لابا من أمام منطقة الجزاء ترتطم بالعارضة.

59' الهيدوس يدخل بدلاً من البياتي..

شاهد الهدف...

فيديو : هدف #السد القطري يتقدم 2 - 0 على #العين الإماراتي عن طريق أكرم عفيف د56 ... #دوري_أبطال_آسيا pic.twitter.com/bnWSF8p4wm — قنوات الكاس (@alkasschannel) September 18, 2020

56' بونجاح هرب بالكرة في اليمين ثم أرسل عرضية أرضية انزلق لها عفيف وحول الكرة إلى الشباك من على يمين عيسى.

56' الثااااااااااااااااااااني للسد عن طريق أكرم عفيف.

55' خطأ للسد من أمام يسار منطقة الجزاء ينفذه عفيف بعرضية إلى القائم الثاني حيث بوعلام المتمركز هناك، لكن الكرة تمر إلى ضربة مرمى، ثم يشير الحكم إلى خطأ على خوخي.

50' بداية هادئة للشوط الثاني، لكن العين أكثر سيطرة.

46' تنطلق الآن صافرة بداية الشوط الثاني...

نهاية الشوط الأول |



هدف بغداد بونجاح يمنح @AlsaddSC أفضلية التقدم في شوطٍ شهِدَ تنافسٌ عالْ بين الفريقان! كيف سيكون الشوط الثاني؟#السد_العين #دوري_أبطال_آسيا pic.twitter.com/xYlrgBiu0W — دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) September 18, 2020

47' الحكم يطلق صافرة نهاية الشوط الأول..

46' الخطورة قائمة حيث تصل الكرة للابا الذي يرسل عرضية من قبيل يسار المنطقة، تجد عبد الكريم حسن هذه المرة.

46' محمد عبد الرحمن يرسل عرضية تربك الدفاع السداوي، وخضر يبعد الكرة في الأخير.

46' دقيقة واحدة يضيفها الحكم على زمن الشوط الأول كوقت محتسب بدلاً من الضائع.

45' محاولات للعين للتعادل قبل نهاية الشوط الأول، لكن السد متراجع جيدًا.

41' بطاقة صفراء أولى في المباراة من نصيب لابا كودجو بعد تدخل قوي منه على بيدرو.

38' التعاااااااااااااااااادل يضيع على العين بعد عرضية أرضية من إدواردو يحولها لابا إلى المرمى، لكن الكرة تصطدم في بيدرو وتخرج إلى ركنية من فوق العارضة.

34' الثاااااااااااااااااني كان قريبًا من العين، حيث انطلق خضر بالكرة في اليمين ثم أرسل عرضية متوسطة الارتفاع طار لها عيسى وأبعدها قبل الوصول لبونجاح.

​ 33' استحواذ سلبي للسد في هذه الأثناء في محاولة لامتصاص حماس العين.

شاهد الهدف...

فيديو : هدف #السد القطري يتقدم 1 - 0 على #العين الإماراتي في الدقيقة 26 عن طريق بغداد بونجاح ... #دوري_أبطال_آسيا pic.twitter.com/btxssp6i9Q — قنوات الكاس (@alkasschannel) September 18, 2020

26' أكرم عفيف مرر كرة رائعة من يسار الوسط وصلت لبغداد الذي وصل بها إلى قوس المنطقة، ثم أرسل تسديدة عبرت من على يسار خالد عيسى وارتطمت بالقائم ثم احتضنت الشباك.

26' جووووووووووووووووول أول للسد عن طريق بونجاح.

25' لاباااااااااااا يرد ويستقبل كرة أمامية أمام منطقة الجزاء ويرسل تسديدة تمر إلى خارج الملعب بمحازاة القائم الأيمن للشيب.

24' الخطييييييييير نام تاي هي يروض كرة من بغداد أمام منطقة الجزاء ويرسل تسديدة أرضية تخرج إلى ضربة مرمى من على يمين عيسى.

23' بغدااااااد يبدأ العاصفة ويهرب من الدفاع ويستقبل كرة أمامية على صدره ثم يرسل تسديدة مباشرة تخرج عالية إلى ضربة مرمى.

21' هدوء في المباراة في هذه الأثناء، لكنه بالتأكيد الذي يسبق العاصفة.

17' الرااااااااااااااائع خالد عيسى يحرم السد من الهدف الأول، بعد تسديدة من بونجاح من عمق المنطقة.

الدحيل يتقدم على الشارقة في هذه الأثناء...

11' العيييييييين يكشر عن أنيابه ويقترب من الهدف الأول، حيث ينفرد كايو بالشيب بعد التلاعب بالدفاع في يسار المنطقة، يم يرسل تسديدة يبعدها سعد في الموعد.

10' الإعادة أظهرت أن الشيب أبعد الكرة وضربها إسلام وهي في يده.

10' إدواردو يرسل عرضية من اليمين ينطلق لها إسلام خان في غفلة من الدفاع ويصل إلى الشيب الذي يخرج من مرماه ويبعد الكرة ثم يصطدم به إسلام ويطالب بركلة جزاء، لكن الحكم يحتسب خطأ على إسلام.

8' خطييييييييييرة للعين بانطلاقة من إدواردو الذي يصل إلى يمين منطقة الجزاء ثم يرسل تسديدة أرضية تمر إلى خارج الملعب بمحازاة القائم الأيمن.

4' استحواذ للسد على مجريات اللقاء، والعين متراجع.

1' تنطلق الآن صافرة بداية الشوط الأول والمباراة..

تشكيل السد:

يبدأ المدرب تشافي بالتشكيل التالي...

التشكيل | 4-1-4-1

سعد الشيب

عبد الكريم حسن - محمد البياتي - مصعب خضر - بيدرو ميجيل

جيليرمي

أكرم عفيف - نام تاي هي - سانتي كازورلا - خوخي بوعلام

بغداد بونجاح

تشكيل العين:

يبدأ المدرب بيدرو إيمانويل بالتشكيل التالي..

التشكيل | 4-2-3-1

خالد عيسى

سالم عبد الله - تسوكاسا شيوتاني - محمد علي شاكر - بندر الأحبابي

محمد عبد الرحمن - أحمد برمان

كايو كانيدو - باوريزان إسلام خان - ويلسون إدواردو

لابا كودجو

هذه النتيجة جعلت النادي القطري يحافظ على صدارته مؤقتًا برصيد 5 نقاط، بينما كسب النادي الإماراتي أول نقاطه وبقيّ أيضًا في مؤخرة ترتيب المجموعة.

التقى السد مع العين في الجولة الثالثة يوم الثلاثاء، حيث كانت المباراة بينهما مثيرة للغاية وانتهت بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل فريق.

أهلاً ومرحبًا بكم في التغطية المباشرة لمباراة السد والعين في الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2020، والمقامة على ملعب جاسم بن حمد بالدوحة.