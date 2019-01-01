السد وهينجين سبورت: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشر لحظة بلحظة كافة أحداث ومجريات مباراة السد القطري أمام هينجين سبورت في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية 2019 والمقامة في قطر

السد 0 × 0 هينجين سبورت

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أما هينجين سبورت سيشارك بصفته بطل أوقيانوسيا، وهذه هي المشاركة الأولى له في التاريخ ببطولة كأس العالم للأندية، وبشكل عام فقد اعتاد المتابعون على أن يكون ممثل أوقيانوسيا في أغلب الأحيان فريق نيوزيلندي، لكن هذه المرة هينجين غيّر العرف السائد.

السد يشارك في هذه البطولة كممثل عن الدولة المستضيفة قطر، باعتباره حامل للقب الدوري القطري، والذي حصده العام الماضي بعد منافسة شرسة مع الدحيل، لكن كتيبة البرتغالي جيسوالدو فيريرا أمنت اللقب إلى خزائن الزعيم القطري.



أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة السد القطري أمام هينجين سبورت في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية 2019 والمقامة في قطر، ويصحبكم في هذه التغطية محمد مصطفي...متابعة ممتعة./