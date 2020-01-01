نام تاي هي: لست راضيًا عما أقدمه مع السد

الكوري الجنوبي يؤكد أنه وزملائه اجتهدوا كثيرًا في التدريبات مؤخرًا لتحقيق الانتصارات

أكد الكوري الجنوبي نام تاي هي؛ لاعب السد القطري، أنه لم يصل حتى الآن إلى مرحلة الرضا عن مستواه مع الزعيم، موضحًا أن يبذل قصارى جهده من أجل تقديم الأفضل دائمًا.

الزعيم يلاقي الوكرة اليوم الخميس، على استاد سعود بن عبد الرحمن، ضمن الجولة الـ12 من دوري نجوم قطر.

وقال تاي هي، خلال تصريحاته بالمؤتمر الصحفي للمباراة: "اجتهدنا كثيرًا في التدريبات خلال الفترة الأخيرة، جاهزون تمامًا للوكرة، مباراة مهمة، وهدفنا بها الفوز حتى نكمل مسيرة الحفاظ على اللقب".

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وأضاف: "أبذل قصارى جهدي دائمًا مع الفريق لأقدم الأفضل، لكنني لست راضيًا عما أقدمه حتى الآن، سأعمل على تقديم مستويات أفضل كي نستطيع تحقيق طموحات جمهور الزعيم".

يذكر أن الزعيم يحتل المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 18 نقطة، بينما يأتي الوكرة في المركز التاسع بـ12 نقطة.

وحققت كتيبة تشافي الفوز في المباراة الأخيرة لها بالدوري أمام الغرافة بخماسية مقابل هدف وحيد، بينما تلقى الوكرة الهزيمة أمام الريان بهدف وحيد.