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السد القطري يجدد عقد بغداد بونجاح حتى 2024

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الفريق القطري يجدد عقد المهاجم الجزائري

أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

أعلن نادي السد القطري، عن تمديد عقد الجزائري بغداد بونجاح، مهاجم الفريق، ليستمر مع الفريق، ويغلق ملف الرحيل عنه.

بغداد بونجاح انضم لنادي السد قادمًا من النجم الساحلي التونسي، في صيف 2015 ليصبح واحدًا من أهم عناصر الفريق القطري.

السد أعلن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن تجديد عقد بونجاح حتى عام 2024.

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وكانت بعض الأخبار قد أشارت إلى مفاوضات بعض الأندية مع نادي السد، من أجل ضم اللاعب خلال الفترة المقبلة، ليتم تجديد عقد اللاعب.

المهاجم الجزائري سجل خلال 13 مباراة 26 هدفًا بالدوري القطري، وصنع 5 أهداف لزملاءه.

وكان عقد بونجاح القديم ينص على شرط جزائي يصل إلى 12 مليون يورو، الأمر الذي جعل بعض الأندية تفكر في فسخ العقد والحصول على خدماته.

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