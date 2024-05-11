السد القطري يشعل الجدل بشأن مستقبل مبابي!

سلحفاة وساعة رملية!

يتواصل الجدل بشأن الخطوة المقبلة لكيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، الذي أعلن رحيله بشكل رسمي عن النادي الفرنسي، دون أن يحدد وجهته المقبلة.

وأكدت تقارير صحفية عديدة أن النجم الفرنسي في طريقه إلى ريال مدريد، في صفقة انتقال حر، اعتبارًا من الموسم المقبل.

ونشر الحساب الرسمي لنادي السد القطري تغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، أشارت صحيفة "آس" الإسبانية إلى أن لها علاقة بـ"مستقبل مبابي".

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وأوضحت الصحيفة أن حساب السد "يلعب مع مبابي"، حيث نشر صورة لسلحفاة (مبابي مع دوناتيلو)، بالإضافة إلى ساعة رملية في إشارة للعد التنازلي.