تمهيدًا لانضمامه للسد .. كازورلا يرحل رسميًا عن فياريال

لاعب آرسنال السابق أنهى مسيرته مع الغواصات

أعلن فياريال رسميًا رحيل نجمه سانتي كازورلا بنهاية عقده مع الفريق عقب مباراة الغد أمام إيبار، وهي الأخيرة للفريق في الموسم الجاري.

نجم آرسنال السابق كان قد مدد عقده الذي انتهى في 30 يونيو الماضي لفترة بسيطة ليتمكن من إنهاء الموسم مع فياريال، وقد أعلن النادي مؤخرًا عدم تجديد العقد للموسم الجديد.

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وظهر اللاعب برفقة زميله برونو سوريانو في مقابلة مصورة بُثت عبر حسابات النادي الإسباني المختلفة على السوشيال ميديا ليتم الإعلان عن طوي صفحة اللاعبين مع فياريال ورحيلهما بنهاية الموسم الجاري.

وفيما لم يُكشف بعد عن الوجهة الجديدة للنجم صاحب الـ35 عامًا، إلا أن جل المصادر الصحفية الإسبانية أكدت اقترابه من الانضمام لنادي السد القطري للعمل تحت قيادة تشافي هيرنانديز نجم برشلونة السابق.

وكانت صحيفة موندو ديبورتيفو قد كشفت عن تقديم السد عرض لكازورلا للتوقيع على عقد لمدة موسمين مقابل راتب سنوي مغرٍ وعدد من المزايا المالية الأخرى، وهو ما يجعله مفضلًا على عروض أخرى وصلت اللاعب من إسبانيا والدوري الأمريكي.

يُذكر أن كازورلا عاد إلى فريقه فياريال قادمًا من آرسنال صيف 2018، وقد ظهر بمستوى ممتاز في ملعب المادريجال، إذ لعب 82 مباراة سجل خلالهم 19 هدفًا وصنع 20.