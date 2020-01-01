الانتقالات

رسميًا | السد يُعلن توصله لاتفاق مع كازورلا

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cazorla
cazorla
لاعب آرسنال السابق سيبدأ تجربة جديدة في قطر

أعلن   السد القطري  رسميًا توصله لاتفاق مع الإسباني سانتي كازورلا لارتداء قميصه خلال الموسم القادم، وقد يخوض معه المباريات المتبقية من دوري أبطال آسيا 2020 حال سمح الاتحاد الآسيوي بذلك ووافق اللاعب.

كان نادي  فياريال قد أعلن رسميًا يوم أمس رحيل اللاعب بنهاية عقده مع الفريق بنهاية الموسم الجاري، وقد كان عقده ينتهي في 30 يونيو الماضي لكن تم تمديده حتى نهاية موسم الدوري الإسباني.

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    النادي القطري أعلن عبر حسابه الرسمي على تويتر توصله لاتفاق مع كازورلا، مشيرًا لوصوله قريبًا إلى قطر لإنهاء كافة الإجراءات التعاقدية.

    وقد نشر تويتر السد مقطع فيديو رحب خلاله باللاعب صاحب الـ35 عامًا، لكنه لم يكشف أي تفاصيل مالية خاصة بالتعاقد.

    يُشار إلى أن صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية كانت قد أكدت أن تعاقد السد مع كازورلا يأتي برغبة من مدربه تشافي هيرنانيدز الراغب في دعم صفوف الفريق بأكثر من لاعب أجنبي مميز، ويأتي على رأس أهدافه ديفيد سيلفا نجم مانشستر سيتي.

    يُذكر أن كازورلا عاد إلى فريقه فياريال قادمًا من آرسنال صيف 2018، وقد ظهر بمستوًى ممتاز في ملعب المادريجال، إذ لعب 82 مباراة سجل خلالهم 19 هدفًا وصنع 20.

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