السد × الدحيل .. قمة آسيا المؤهلة لكأس العالم للأندية

تلعب تلك المباراة دورًا بارزًا في هوية الفريق القطري المتأهل لكأس العالم للأندية، كيف هذا؟ هنا التفاصيل

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يخوض السد مباراة قمة منتظرة أمام مواطنه الدحيل في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، إذ ستُلعب مباراة الذهاب يوم السادس من أغسطس القادم، والإياب في الـ13 من نفس الشهر.

ولا تُعد المباراة حاسمة فقط في مشوار الفريقين في دوري أبطال آسيا، وليست فقط مواجهة مباشرة بين عملاقين من عمالقة الكرة القطرية حاليًا وهما المتنافسان الأبرز على الألقاب المحلية، لكنها أيضًا تحظى بأهمية قصوى لدورها الحاسم والمؤثر في تحديد هوية المتأهل لكأس العالم للأندية.

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تُوج السد بلقب دوري نجوم قطر الموسم الماضي، ولذا استحق مكانه في كأس العالم للأندية، إذ من المفترض أن يفتتح البطولة أمام فريق هينيجين بطل أوقيانوسيا في الـ11 من ديسمبر القادم، لكن النادي مُعرض لفقدان مكانه في البطولة لصالح مواطنه الدحيل.

قوانين كأس العالم للأندية تنص على منح بطل الدوري المحلي للبلد المنظم للبطولة مقعدًا في الدور الأول، لكن هذا المقعد يُسحب من البلد المنظم حال تُوج أحد أنديته بالبطولة القارية المؤهلة للبطولة ونحن نتحدث هنا عن دوري أبطال آسيا.

ما سبق يعني أن السد في حال انتصر على الدحيل وتأهل لدور الـ8 سيضمن نهائيًا مشاركته في كأس العالم للأندية سواء فاز باللقب الآسيوي أم لا، لأنه سيُشارك كبطل للدوري القطري.

انتصار الدحيل على السد وتاهله لربع النهائي سيمنحه فرصة اللعب في كأس العالم للأندية، لكن فقط في حال واصل مشواره في دوري أبطال آسيا حتى النهاية وتُوج باللقب، وهنا سيخرج السد من البطولة ويلعب بدلًا منه وصيف دوري أبطال آسيا.

تلك المعادلة ستمنح الفريقين حوافز إضافية للفوز ومواصلة المشوار القاري، لأنها ستكون فرصة السد تأكيد مشاركته في البطولة للمرة الثانية في تاريخه، أو ستمنح الدحيل فرصة مهمة للعب في البطولة لأول مرة في تاريخه .... هذا يعني أننا سنرى مباراة مثيرة وممتعة بين الطرفين، مباراة لا تُفوت.