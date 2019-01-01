السد والترجي: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشر لحظة بلحظة كافة أحداث ومجريات مباراة السد القطري ضد الترجي في تحديد المركز الخامس والسادس ببطولة كأس العالم للأندية 2019

السد 0 × 0 الترجي

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الترجي الرياضي التونسي هو الآخر، والذي يشارك بصفته بطل دوري أبطال إفريقيا، قد هُزِم مساء السبت على يد الهلال السعودي بهدف بافيتيمبي جوميس، ليضرب موعدًا مع السد في المباراة التي ستحدد صاحبي المركز الخامس والسادس.

السد كان يشارك بصفته بطل الدوري القطري، وقد تمكن من الفوز في أول مباراة على هينجين سبورت بثلاثة أهداف مقابل هدف، لكنه عجز عن تخطي مونتيري وبالتبعية لا يصل إلى نصف النهائي حيث ينتظره ليفربول، والذي سيلتقي بعد هذه النتيجة بالفريق المكسيكي.

عجز السد القطري عن تحقيق الانجاز، وتلقى هزيمة من مونتيري المكسيكي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الدور الثاني من منافسات كأس العالم للأندية التي تحتضنها العاصمة القطرية الدوحة في هذه الأيام.

أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة السد القطري ضد الترجي في تحديد المركز الخامس والسادس ببطولة كأس العالم للأندية2019 المقمة بقطر، ويصحبكم في هذه التغطية محمد مصطفي...متابعة ممتعة./