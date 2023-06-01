السخرية انتقلت لـ"تويتر" .. عبد الرزاق حمد الله "يغيظ" النصر وجمهوره بكأس دوري روشن!

زهيرة عادل
Abderrazak Hamdallah Ittihad Adalah SPL 10.02.2023Ittihad Twitter
عبد الرزاق حمد اللهالنصرالإتحاددوري روشن السعوديثقافة

المهاجم المغربي تشارك مع زميله في الاتحاد لقصف جبهة ناديه السابق النصر!

لم يكف المغربي عبد الرزاق حمد الله؛ مهاجم الاتحاد السعودي، التصريحاته التي خرج بها مسقطًا على ناديه السابق النصر، بعدما خطف منه لقب دوري روشن السعودي.

العميد توج بطلًا لدوري روشن، أول أمس الأربعاء، بعدما اتسع الفارق بينه وبين وصيفه العالمي لخمس نقاط، ليحصد اللقب التاسع في تاريخه.

وعقب حسم الاتحاد للقب، خرج حمد الله بأكثر من تصريح تليفزيوني ضد العالمي بطريقة غير مباشرة، وكذلك فعل الليلة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

زكريا هوساوي؛ لاعب الاتحاد، نشر صورته رفقة المهاجم المغربي، معلقًا: "يالساطي هات الكأس خليني أتصور"، ليرد عليه حمد الله: "ايوة تصور به فغيرك يحلم فيه".

رد المغربي فسره الكثيرون أن المقصود به هو النصر، لكن رد هوساوي أكد بالفعل أن النادي العاصمي هو المقصود، إذ علق: "أول مرة أشوف ساطي في الملعب وتويتر"، مرفقًا تعليقًا بوسم "سابو ليه"، الذي يردده جمهور الاتحاد نكاية في النصر مع كل مباراة يتألق بها عبد الرزاق.

جدير بالذكر أن الاتحاد حقق لقب الدوري السعودي آخر مرة موسم 2008-2009 ليعود من جديد في 2023 ليضيف لقبه التاسع، فيما شهد موسم 2017-2018م، التتويج الأخير للعالمي.

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