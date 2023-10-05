بين السخرية من الأهلي وتقليد الهلال .. الكشف عن "تيفو" الاتحاد في ديربي جدة المنتظر

ديربي جدة على صفيح ساخن في المدرجات..

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كشف مجلس جمهور نادي الاتحاد السعودي عن دخلته الخاصة "تيفو" في ديربي جدة المنتظر، غدًا الجمعة، أمام الأهلي.

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العميد يستضيف الراقي، في تمام الساعة التاسعة من مساء الغد بتوقيت السعودية، ضمن الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة".

وأول أمس الثلاثاء، طرح جمهور النمور عن أهزوجة جديدة له للموسم الجاري بالتزامن مع الديربي، والليلة حان موعد "التيفو"..

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دخلة تحمل عنوان "تتذكرني؟"، مع رجل يحمل منظار، في إشارة لتصغير منافسه وحاجته لمكبر كي يراه.

هذا التيفو فتح الباب أمام جمهور الهلال لنشر إحدى الدخلات القديمة لهم، والتي هي نسخة طبق الأصل مما أعده العمداء لديربي جدة، مع فارق الألوان الزرقاء والصفراء.

يذكر أن ديربي جدة يعود الموسم الجاري بعدما حرم هبوط الراقي لدوري يلو للدرجة الأولى في الموسم الماضي الجماهير من إثارة هذه المواجهة.

العميد يدخل الديربي محتلًا المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 19 نقطة، مبتعدًا عن الصدارة بفارق نقطة وحيدة، بينما يحل الراقي سادسًا بـ16 نقطة.

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