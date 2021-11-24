السجن لمدة سنة وغرامة مالية لبنزيما في قضية فالبوينا !

أخيرًا وبعد سلسلة من الجدل، تم حسم الموقف تمامًا في تورط كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد في ابتزاز مواطنه وزميله السابق ماتيو فالبوينا.

المهاجم الفرنسي خضع للمحاكمة الشهر الماضي، لدوره في ابتزاز فالبوينا بسبب شريط جنسي، قبل مباراة ودية لفرنسا ضد أرمينيا قبل خمس سنوات.

المحكمة قررت الحكم على بنزيما بالسجن لمدة عام مع إيقاف التنفيذ، بعد إدانته بتهمة التواطؤ في ابتزاز زميله.

وشملت العقوبة كذلك تغريم مهاجم ريال مدريد مبلغ 75 ألف يورو لدوره في المخطط الإجرامي.

ومن جانبه قال محامي اللاعب:"نحن مندهشون جدًا للغاية من هذا الحكم، الاستئناف ضروري وسيتم تبرئته قريبًا".

وكان بنزيما قد وصف التهم الموجهة له بأنها "حفلة تنكرية" حيث لم يحضر إلى المحكمة لذلك تم محاكمته غيابيًا.

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وتعتبر هذه العقوبة مخففة نوعًا ما، لأن هذه التهم أحيانًا يتم الحكم فيها بالسجن خمس سنوات لأي شخص مدان.

يذكر أن بنزيما الذي عاد مؤخرًا إلى منتخب فرنسا في يورو 2020، يعتبر من أقرب المرشحين للفوز بالكرة الذهبية لعام 2021، والمقرر الإعلان عنها بنهاية شهر نوفمبر الجاري.