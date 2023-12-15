"السبب الذي رفض جيسوس الحديث عنه" .. كشف سر معاقبة الهلال لقائده سلمان الفرج أخيرًا

أزمة تضرب الهلال بسبب سلمان الفرج

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"سلمان الفرج معاقب".. هكذا أعلن البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال السعودي؛ بعد غياب قائد الفريق الأول لكرة القدم "المفاجئ"، عن مباراة الوحدة.

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الهلال فاز (2-0) على الوحدة، مساء يوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 17 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024، في مباراة شهدت "استبعاد" الفرج، من القائمة بالكامل.

جيسوس رفض الحديث عن أسباب "معاقبة" قائد الزعيم الهلالي؛ وهو الأمر الذي كشفت صحيفة "الرياضية" النقاب عنه، صباح اليوم السبت.

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الصحيفة أشارت إلى غضب سلمان الفرج؛ لجلوسه على دكة البدلاء، في مباراة الهلال والطائي؛ الأمر الذي وصل إلى المدير الفني البرتغالي المخضرم.

وأوضحت الصحيفة، أن الفرج لم يكتفِ بذلك؛ بل تغيب عن تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، أول أمس؛ ليقرر جيسوس على إثرها، فرض عقوبة انضباطية على اللاعب، لشعوره بغضب شديد منه.

جدير بالذكر أن جماهير الهلال، دشنت هشتاجًا في الساعات الماضية؛ لدعم سلمان الفرج بعد استبعاده أمام الوحدة، معتبرة أن اللاعب، لا يحظى بالاحترام من جيسوس.

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