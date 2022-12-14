السباق حُسم .. رونالدو يعترف: ميسي الأفضل على الإطلاق!

رونالدو يعترف بتفوق ميسى عليه!

أعترف المذيع بيرس مورجان، الذي أجرى اللقاء المثير مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو والذي بسببه تم فسخ عقد اللاعب مع فريقه مانشستر يونايتد الإنجليزي، بأن الدون أجابه على سؤال الأفضل بينه وبين ميسي.

ونجح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في قيادة فريقه للتأهل لنهائي بطولة كأس العالم 2022، والمنافسة بقوة على لقب البطولة، في حين فشل رونالدو في تقديم مستوى جيد مع منتخب البرتغال وودعوا المونديال من الدور ربع النهائي.

وقال مورجان لبرنامج talkSPORT: "إن رونالدو اعترف أن ميسي كان أعظم لاعب شاهده".

وتابع: "لقد أجريت محادثة شيقة للغاية مع كريستيانو وتناولنا العشاء بعد أن أجريت معه مقابلة لأول مرة قبل ثلاث سنوات لقد كانت محادثة رائعة حقًا وأنا أحبه كثيرًا كشخص".

وأضاف: "كان يحترم ميسي بشكل لا يصدق وقلت له من هو أفضل لاعب رأيته على الإطلاق؟ أجاب بأنه ميسي".

وواصل تصريحاته قائلًا: "لقد كنت أشاهد الكثير من الخلافات بين المعجبين برونالدو وميسي خلال كأس العالم وكنت أضحك".

وأكد مورجان بأن ميسي يقدم كأس عالم جيد لكنها المرة الأولى التي يظهر فيها، وأن دييجو مارادونا بالنسبة له هو أعظم أرجنتيني لعب اللعبة على الإطلاق.