السادس هذا الموسم .. هدية جمال موسيالا في عيد ميلاده لبايرن ميونخ!

جمال موسيالا يتألق!

أصبح اللاعب جمال موسيالا هو اللاعب السادس في الدوري الألماني هذا الموسم الذي ينجح في التسجيل في مباراة رسمية بالبطولة في يوم عيد ميلاده.

جاء هذا حيث يحتفل اللاعب بعيد ميلاده الـ 20 خلال مباراة فريقه بايرن ميونخ أمام نظيره أونيون برلين، والتي أقيمت ضمن لقاءات الجولة الـ 22 من الدوري الألماني على ملعب الفريق البافاري.

المباراة انتهت بفوز بايرن ميونخ بثلاثة أهداف نظيفة، جاءت جميعها في الشوط الأول عن طريق تشوبو موتينج وكينجسلي كومان وجمال موسيالا.

الخماسي الذي سجل في عيد ميلاده هذا الموسم في الدوري الألماني بحسب ما ذكرت شبكة "أوبتا" هم ماركوس تورام وأندريه هان، وفيليب فورستر، ومارتون دارداي وتانجوي كوليبالي.

جدير بالذكر أن موسيالا يتصدر جدول ترتيب هدافي بايرن ميونخ في الدوري الألماني، برصيد 11 هدفًا وهو الرابع في ترتيب الدوري الألماني بشكل عام.