والسادس في الطريق.. برشلونة يحسم مصير 5 لاعبين هذا الأسبوع!

النادي الكتالوني يبدأ العمل الجاد

مع انطلاق سوق الانتقالات الصيفية في إسبانيا رسميًا، يدرك برشلونة تمامًا أن عليه إلى جانب إطلاق سراح اللاعبين الذين يرغب في التخلص منهم وتعزيز صفوفه بأسماء أخرى، يجب عليه أيضًا تسجيل اللاعبين الذين جددوا عقودهم معه بالفعل، ولكنهم يحتاجون خطوة التوثيق الرسمي للعقود من رابطة الدوري الإسباني، وهم جافي ورونالد أراوخو وسيرجي روبرتو وماركوس ألونسو وإينياكي بينيا.

يتوقع برشلونة بعد إقرار بعض بنود ميزانيته، أن يتمكن من تسجيل اللاعبين الخمسة هذا الأسبوع، وذلك قبل بداية الموسم التحضيري الإثنين القادم.

بمجرد حل هذه المشكلة، فإن اللاعب التالي الذي يتعين عليه التجديد والتسجيل في رابطة الدوري الإسباني هو أليخاندرو بالدي، الذي أبرم النادي مع وكيله جورج مينديش كل شيء بخصوص العقد الجديد.

في زيارة مينديش الأخيرة لبرشلونة، أرسل النادي بالفعل اقتراح التجديد إلى الدولي المذهل، بعد أن أصبح اللاعب الأساسي في مركز الظهير الأيسر بلا منازع خصوصًا بعد رجيل جوردي ألبا.