الزمن دوّار.. لطالما حلم أن يكون مثل ميسي فبصق عليه!

كيف تحولت الأمور بهذا الشكل؟

لقد ركز الكل في اللقطة التي حدثت بين ليونيل ميسي وتوني سانابريا لاعب باراجواي، والتي روجت فيما بعد على أنها "بصق" من اللاعب الباراجوياني على أسطورة كرة القدم الأرجنتينية.

الكل ركز على تداعياتها، تصريح ميسي بأنه "لن يعطي لهذا الفتى أهمية" ورد سانابريا مرتين بأنه لم يقصد.. لكن الكثيرين ربما لم يتناولوا جانبًا هامًا حول هذه اللقطة.

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من الجيد أن ترى قدوة طفولتك، وأن تصل إلى حد أن تلعب معه في فريق واحد أو أن تلعب ضده وتكون معه ندًا بند، لقد كان هذا ما حدث بالضبط مع سانابريا.

"لا ماسيا"

أنطونيو "توني" سانابريا، المولود في باراجواي وتحديدًا في سان لورنزو بعام 1996، وصل بعمر 13 عامًا إلى أن يلعب في صفوف أكاديمية ناشئي برشلونة الشهيرة "لاماسيا" والتي يعد ميسي أفضل وأهم من تخرج فيها على الإطلاق.

في عام 2009، التحق سانابريا بالأكاديمية، ومكث هنالك 4 أعوام حتى تم تصعيده إلى فريق برشلونة الرديف "المرحلة الثانية بعد لا ماسيا" في 2013، ومن هذا الفريق يبدأ اللاعبون في حجز مكانهم بتشكيل الفريق الأول.

يمكن أن يلتقوا بلاعبي الفريق الأول لبرشلونة في المدينة الرياضية، ويمكن أن يكملوا قوائم البلوجرانا في بعض التدريبات، هذه التجارب كلها حدثت مع سانابريا.

سانابريا المتهم بالبصق على ميسي، والذي حاول جاهدًا نفي التهمة عنه، له صور مع ميسي في أروقة النادي الكتالوني، حينها كان ميسي على مرأى ومسمع العالم كله أهم لاعب في النادي الكتالوني على الإطلاق.

الزميل و"الفتى!"

سانابريا كان شأنه شأن العديد من أبناء الأكاديمية يتطلعون بشغف إلى دقيقة يتزاملون فيها مع ميسي في الملعب، الزمالة هي المفهوم الذي سيتحدث عنه سانابريا نفسه بعد 9 أعوام من رحيله عن كتالونيا ولكن هذه المرة في سياق: "أنا لا يمكن أن أبصق أبدًا على زميل!".

"زميل" تلك ربما يقصد بها زميلًا في اللعبة، لكنه ربما استدعى تلك الذكريات الرائعة في كتالونيا، حين كان يمني نفسه حقًا أن يزامل ليونيل ميسي في الملعب.

ولهذا ربما تصريح ميسي كان قاسيًا بعض الشيء على الفتى الباراجوياني: "لن أساهم في شهرة هذا الفتى!".. هذا الفتى يا ليو كان يومًا ما يحلم أن يلعب بجوارك!.