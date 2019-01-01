الزمالك ينوي تعديل عقود ثلاثة لاعبين عقب مواجهة السوبر

الزمالك يستعد لمواجهة الأهلي أمام السوبر

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، أن إدارة الزمالك تسعى لتعديل عقود بعض لاعبيها خلال الفترة المقبلة من أجل الاستمرار مع النادي.

ويواجه الزمالك نظيره الأهلي في بطولة كأس السوبر الجمعة المقبلة، على ملعب "برج العرب"، في تمام الثامنة مساءً، بحضور جماهيري.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، اليوم الثلاثاء، أن الزمالك ينوي تعديل عقد ثلاثة لاعبين من القوام الأساسي للفريق.

وأكدت التقارير أن الثلاثي هم طارق حامد ومحمود علاء وعبدالله جمعة، حيث حصلوا على وعود مؤخرًا بتعديل عقودهم.

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وقدم اللاعبين الثلاثة أداءًا مميزًا خلال الفترة الأخيرة لما جعل إدارة الزمالك تسعى لتعديل عقودهم من أجل الاستمرار مع الفريق.