الزمالك ينفي تقدم الهلال بعرض لضم فرجاني ساسي

اللاعب متواجد مع منتخب تونس حاليًا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

نفى أمير مرتضى المشرف العام على كرة القدم في الزمالك ما أثير حول تقدم الهلال السعودي بعرض لضم لاعب وسط الفريق "فرجاني ساسي".

وكانت عدة تقارير صحفية قد تحدثت عن رغبة الزعيم السعودي في ضم لاعب الوسط التونسي هذا الصيف، بعد مستواه المذهل مع الزمالك في الدوري المصري وكأس الكونفدرالية الأفريقية.

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لكن أمير مرتضى وخلال تصريحاته لبرنامج "الماتش" نفى ذلك بقوله "لم يصلنا أي عرض لفرجاني ساسي، ولن نتحدث عن اللاعبين القادمين أو الراحلين حاليًا، إذ لم ينته الموسم بعد".

وردًا على سؤال حول وجود مفاوضات لتجديد عقد اللاعب، قال نجل رئيس الزمالك "لم نتحدث مع ساسي حول تجديد العقد، ولا يوجد سبب لهذا الحديث، إذ مازال عقده يمتد لعامين قادمين ولا حاجة لتمديده حاليًا".

يُذكر أن ساسي متواجد حاليًا مع معسكر بلاده تونس استعدادًا لخوض غمار بطولة كأس أمم أفريقيا في مصر هذا الشهر، وقد عاد من الإصابة مؤخرًا وشارك في المباراة الودية لنسور قرطاج أمام كرواتيا أمس.