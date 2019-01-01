الزمالك يكشف عن أوجه دعم تركي آل الشيخ للنادي

توجه رئيس نادي الزمالك بخالص شكره وتقديره واحترامه للمستشار تركي آل الشيخ رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم،

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أصدر نادي الزمالك بياناً رسمياً أوضح فيه الدعم الذي سيتلقاه النادي من معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم.

بيان نادي الزمالك جاء فيه :

"يتوجه رئيس نادي الزمالك بخالص شكره وتقديره واحترامه للمستشار تركي آل الشيخ رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، معرباً عن سعادته بالزيارة التاريخية من جانبه والتي تعد امتدادا للترابط العميق والتواصل الدائم بين الشعبين المصري والسعودي.

وأشاد رئيس الأبيض بتركي آل الشيخ وجدد شكره على تلبية دعوته وزيارة منزله عقب الانتهاء من زيارة مقر نادي الزمالك.

وأكد أنه والمستشار تركي آل الشيخ قد اتفقا علي دعم نادي الزمالك بصفته رئيس الاتحاد العربي.

وحدد أوجه الدعم في أربع نقاط تتمثل في:

تركي آل الشيخ: في حال انتظم جدول الدوري ستكون المنافسة منحصرة بين الزمالك وبيراميدز 🗣️ pic.twitter.com/yhH6DwFOOn — جول مصر (@goaleg) February 7, 2019

مساهمة معاليه في جزء من تكاليف مشروع بناء إستاد نادي الزمالك الجديد كهدية من معاليه للنادي وجماهيره العريضة بالإضافة للمساعدة في توفير رعاة للمشروع.

يتحمل معالي تركي آل الشيخ تكاليف التعاقد مع لاعب عالمي ينضم للفريق في الصيف المقبل.

سيدعم معالي المستشار القناة الخاصة بنادي الزمالك بعد الانتهاء من تحضير الأوراق الرسمية.

يتحمل رئيس الاتحاد العربي تكاليف ملابس فريق نادي الزمالك في الموسم المقبل.