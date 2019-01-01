الزمالك يطمئن على فرجاني ساسي بعد إصابته مع تونس

ساسي يتعرض لإصابة وصدمة للجماهير البيضاء

قام نادي الزمالك بالاطمئنان على التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق ونسور قرطاج، بعد تعرضه للإصابة مع منتخب بلاده أمس أمام غينيا الإستوائية وخروجه من اللقاء متأثرًا بالآلام وعدم قدرته على الاستمرار.

وحقق المنتخب التونسي الفوز على نظيره الغيني، بهدف دون رد، ضمن الجولة الثانية من تصفيات كأس الأمم الإفريقية، حيث نجح في تصدر مجموعته بالعلامة الكاملة بـ6 نقاط بعد تحقيق فوزين في الجولتين الأولى والثانية.

ساسي غادر ملعب المباراة بعد تعرضه لإصابة عضلية على مستوى العضلة الضامة، حيث انتشرت تقارير سريعًا لفترة إصابته ستكون طويلة وغياب اللاعب عن مواجهة الزمالك أمام مازيمبي الكونغولي ضمن الجولة الأولى من منافسات دوري أبطال إفريقيا بدور المجموعات.

وقال أمير مرتضى منصور المشرف العام على قطاع الكرة بنادي الزمالك أنه تواصل مع ساسي للاطمئنان عليه عقب خروجه مصابًا في لقاء منتخب بلاده.

وأضح المشرف العام على الكرة أن الإصابة هي شد بسيط في العضلة الضامة وغير مقلقة على الإطلاق حيث ينتظر عودته للفريق غدًا الخميس.

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الزمالك يعتمد على فرجاني ساسي بشكل كبير بجانب طارق حامد في خط الوسط، ويدخل الفريق الأبيض على لقاءات مهمة للغاية في الدوري المصري وأيضًا في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وتضم مجموعة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا كلًا من مازيمبي الكونغولي وأول أغسطس الأنجولي وزيسكو الزامبي، حيث سيبدأ لقاءاته خارج أرضه أمام مازيمبي نهاية الشهر الجاري.