الزمالك يسعى لدعم هجومه بهداف الدوري الجزائري

المفاوضات جارية بين الأطراف

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أشار موقع كووورة لسعي الزمالك المصري للتعاقد مع زكريا نعيجي نجم بارادو وهداف الدوري الجزائري.

ويمتلك الزمالك عددًا من المهاجمين في قائمته أبرزهم خالد بوطيب وعمر السعيد بجانب العائد من الإعارة كابونجو كاسونجو، لكن النادي يرغب في تعزيز هجومه بمهاجم جديد.

وأوضح كووورة أن النادي المصري بدأ تحركاته بالفعل لضم نعيجي الذي يرتبط بعقد مع بارادو، ورغم صعوبة المفاوضات إلا أن النهاية السعيدة غير مستبعدة أبدًا خاصة مع ترحيب اللاعب باللعب في الدوري المصري.

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يُذكر أن المهاجم صاحب الـ24 عامًا تُوج هدافًا للدوري الجزائري في الموسم الأخير برصيد 20 هدفًا وبفارق 10 أهداف عن منافسه كريم عريبي ودون إحراز أي ركلة جزاء.

واستدعي اللاعب أكثر من مرة لتمثيل منتخب الخُضر تحت قيادة المدرب جمال بلماضي، لكنه خرج من قائمة الـ23 لاعبًا النهائية لبطولة كأس أمم أفريقيا 2019 التي ستنطلق بعد أيام قليلة في مصر.