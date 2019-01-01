الزمالك يسعى لتمديد عقد ساسي خوفًا من الإغراءات

الزمالك يسعى لتأمين فرجاني ساسي من العروض الخارجية

عبده الليثي فيسبوك تويتر

استقر مجلس إدارة الزمالك على تمديد عقد الدولي التونسي فرجاني ساسي صانع ألعاب الفريق خوفًا من الإغراءات خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وانتشرت تقارير صحفية خلال الفترة الأخيرة حول رغبة أكثر من نادي عربي على رأسهم الهلال السعودي، في ضم ساسي خلال الصيف المقبل.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية، اليوم السبت، أن الزمالك يسعى في الوقت الحالي للحصول على توقع ساسي على عقد جديد.

وأشارت التقارير أن النادي لن يناقش عروضًا في الوقت الحالي تخص أي لاعب، وهم متمسكين للغاية باستمرار فرجاني ساسي.

وأكدت الصحف أن الزمالك ينوي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، الموافقة على رحيل بعض اللاعبين بشكل عام على سبيل الإعارة فقط.

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ويقوم ساسي حاليًا ببرنامج تأهيلي استعدادًا لكأس الأمم الإفريقية 2019، تحت قيادة الطبيب الخاص لمنتخب تونس سهيل الشملي.