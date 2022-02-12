الزمالك يخطف تعادلًا قاتلًا .. والترجي ينتصر برباعية على جلاكسي

تواصلت مباريات الجولة الأولى ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا، بأربع مباريات اليوم الأحد، حيث واجه الترجي نظيره جالاكسي البوتسواني، والزمالك أمام بترو أتلتيكو الأنجولي، ووفاق سطيف الجزائري أمام حوريا كوناكري الغيني، والرجاء المغبي أمام أمازولو الجنوب إفريقي.

الزمالك يخطف تعادلًا قاتلًا أمام بترو أتلتيكو

تعادل فريق نادي الزمالك، مع ضيفه بيترو أتلتيكو الأنجولي بهدفين لمثلهما، بالجولة الأولى ضمن منافسات المجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

تقدم جليسون لصالح بترو أتلتيكو بالدقيقة 19 من عمر المباراة، بعد انطلاقة زميله جيرادي بالكرة بالجانب الأيمن، ثم مر من أحمد فتوح ليمرر الكرة عرضية أرضية، وضعها جليسون من لمسة واحدة على يسار محمد أبو جبل حارس الزمالك.

وأضاف بينتو مدافع بترو أتلتيكو الهدف الثاني بالدقيقة 35، بعد كرة ثابتة أُرسلت خلف المدافعين، ليضعها المدافع الأنجولي في المرمى، مستغلًا تقدمه بالكرة الثابتة.

وتمكن البديل يوسف أوباما من تلقيص الفارق لنادي الزمالك بالدقيقة 57 من عمر المباراة، بعد جمل فنية رائعة مع زميله محمود شيكابالا، ليسدد الكرة داخل منطقة الجزاء في المرمى.

وتمكن محمود حمدي الونش من تسجيل هدف التعادل بالدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، بعد أن حصل على كرة أرضية داخل منطقة الجزاء، لتغير مسارها بعد أن ارتطمت بالدفاع، وتسكن الشباك الأنجولية.

الزمالك بهذا التعادل احتل المركز الثالث بالمجموعة الرابعة، خلف الوداد المتصدر بثلاثة نقاط، ثم بترو أتلتيكو الوصيف بنقطة واحدة، وقبل ساجرادا اسبيرانزا الأنجولي صاحب المركز الأخير بلا نقاط.

ما هي نتائج باقي مباريات اليوم بدوري أبطال إفريقيا؟

فاز الترجي التونسي على جالاكسي البوتسواني بأربعة أهداف دون رد، ضمن منافسات المجموعة الثالثة ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

سجل للترجي محمد علي بن رمضان 3 أهداف "هاتريك"، بالدقائق 1 و 29 و 32 من زمن المباراة، قبل أن يضيف كيجسلاي إيدوه الهدف الرابع للفريق التونسي بالدقيقة 86 من عمر اللقاء.

وحقق فريق نادي وفاق سطيف الفوز على نظيره حوريا كوناكري بالدقيقة 47 من عمر المباراة، عن طريق لاعبه أحمد قندوسي، ليقوده لانتصار بالجولة الأولى ضمن منافسات المجموعة الثانية.

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