الزمالك يختار إسماعيل يوسف لرئاسة بعثة المغرب

تيجانا رئيسًا لبعة الزمالك إلى المغرب

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، ترأس إسماعيل يوسف، عضو المجلس، بعثة الفريق الأبيض المتوجهة نحو المغرب، استعدادًا لمواجهة نهضة بركان المغربي.

الزمالك سيحل ضيفًا على نهضة بركان مساء يوم الأحد المقبل، في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

سيتواجد أيمن حافظ المنسق العام للفريق الأبيض، رفقة محمد بدر المسؤول المالي إلى المغرب، لاستقبال بعثة الزمالك.

⚪️⚫️جروس المدير الفني للزمالك يحذر لاعبيه من الخشونة مع لاعبي نهضة بركان🇲🇦، من أجل تفادي الحصول على البطاقات الصفراء



📙8 لاعبين مهددون بالغياب عن مباراة العودة في حال الحصول على بطاقة صفراء، وهم "عماد السيد، محمود علاء، النقاز، طارق حامد، كهربا، أوباما، عمر السعيد، إبراهيم حسن". pic.twitter.com/aqtdVQBGZx — جول مصر (@goaleg) May 15, 2019

الزمالك كان قد صعد إلى نهائي كأس الكونفدرالية، بعد تخطي فريق النجم الساحلي التونسي، في نصف نهائي البطولة.

ويستضيف الزمالك نهضة بركان في لقاء العودة بالنهائي، يوم 26 مايو الجاري، في مصر.

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ويسعى الزمالك لتحقيق لقب الكونفدرالية الأول في تاريخه، ليكون ثاني فريق مصري يحصل على اللقب، بعد الأهلي عام 2014.