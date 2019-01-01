الزمالك يحسم صفقة إسلام جابر في انتظار الإعلان الرسمي

اللاعب وقع على العقود في حضور مسئولو الزمالك ومحمد مجد المشرف على الكرة بالنادي الفيومي

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أقترب نادي الزمالك من حسم تعاقده رسميًا مع اللاعب إسلام جابر جناح نادي مصر للمقاصة في انتظار الإعلان الرسمي عن الصفقة.

وتواجد جابر في وقت متأخر داخل مقر نادي الزمالك من أجل التوقيع للفريق الأبيض رسميًا، ومن المنتظر الكشف عن الصفقة رسميًا.

التقارير أشارت إلى أن اللاعب وقع على العقود في حضور مسئولو الزمالك ومحمد مجد المشرف على الكرة بالنادي الفيومي.

ومن المنتظر أن يحصل الزمالك على الاستغناء الخاص باللاعب خلال الساعات القليلة المقبلة حيث يتسلم حاليا مسئولو المقاصة قيمة الصفقة من الزمالك من أجل تسليم النادي الأبيض الاستغناء الخاصة باللاعب.

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يُذكر أن اللاعب صاحب الـ23 عامًا قضى الموسم الماضي معارًا لنادي الداخلية، وقد ظهر معهم بشكل مميز من خلال 33 مشاركة، سجل فيهم ثلاثة أهداف وصنع مثلهم.