الزمالك يحدد موعد المغادرة إلى المغرب يصطحب طباخًا خاصًا

هل ينجح الزمالك في التتويج باللقب؟

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

حدد الجهاز الفني لفريق نادي الزمالك، موعد مغادرة القاهرة نحو المغرب، استعدادًا لمواجهة فريق نهضة بركان المغربي بنهائي الكونفدرالية.

الزمالك سيحل ضيفًا على نهضة بركان، مساء يوم الأحد المقبل، في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، في المغرب.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن الزمالك سيسافر إلى المغرب مساء يوم الخميس، استعدادًا لمواجهة نهضة بركان.

مكّة لديها شعبية عارمة في أنفيلد 🏟️❤️



( 🎥 : @JHabashy15)pic.twitter.com/1KN8LDsAA9 — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 12, 2019

الزمالك سيصطحب معه طباخًا خاصًا في المغرب، من أجل إعداد الطعام لدى اللاعبين، خلال فترة تواجده هناك.

وتأهل الزمالك إلى نهائي كأس الكونفدرالية، على حساب فريق النجم الساحلي التونسي، بعد الفوز ذهابًا بهدف دون رد، والتعادل إيابًا سلبيًا.

فريق القلعة البيضاء سيستضيف فريق نهضة بركان مساء يوم الأحد 26 مايو الجاري، في إياب المباراة النهائية.