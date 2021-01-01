الزمالك ومولودية الجزائر: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لمباراة الزمالك ومولودية الجزائر ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا على استاد القاهرة

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الزمالك 0 × 0 مولودية الجزائر

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

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90+3' نهاية المباراة بالتعادل السلبي بين الزمالك ومولودية الجزائر.

90+2' أوباما يهدر فرصة خطيرة بعد تهيئة الكرة له من محمود علاء ولكنه يسددها بقوة أعلى المرمى.

90' تسديدة قوية من أحمد سيد زيزو ويحولها الصالحي إلى ركنية ويحتسب الحكم بعدها ثلاث دقائق وقت محتسب بدل ضائع.

90' أوووووووه فرصة خطيرة للزمالك بعد عرضية من الجانب الأيمن نفذها شيكابالا قابلها أحداد برأسية ولكن الصالحي يتصدى لها ويحافظ على نظافة شباكه.

89' عرضية من الجانب الأيسر عن طريق أحمد فتوح ارتقى لها فرجاني ساسي ولكن الكرة تخرج إلى ركلة مرمى.

86' عرضية من الجانب الأيمن عن طريق زيزو ولكن دفاع المولودية لخرجها إلى ركنية قبل أن تصل إلى بنشرقي، ويتم لعب الركنية بشكل سريع تصل إلى شيكابالا الذي يسدد ولكن الدفاع يبعدها.

82' أوووه تسديدة من خارج منطقة جزاء أصحاب الأرض عن طريق طارق حامد ولكن حارس المولودية يحولها إلى ركنية، وتمر بعدها بسلام على الفريق الجزائري.

78' تصويبة قوية من طارق حامد ولكنها تعلو مرمى المولودية.

74' طوفان هجمات من لاعبي الزمالك، وتسديدة قوية من أشرف بنشرقي ولكن حارس المولودية في الموعد، ويبعدها الدفاع عن مناطق الخطورة.

70' أقل من ثلث ساعة على نهاية المباراة ولازال التعادل السلبي يسيطر على الأجواء

66' سيطرة زملكاوية على مجريات اللعب واعتماد المولودية على الهجمات المرتدة.

62' أووووووه هجمة خطيرة للزمالك بعد تمريرة من شيكابالا وصلت إلى حميد أحداد الذي سدد تسديدة قوية من الجانب الأيمن لمنطقة جزاء المولودية ولكن الكرة تخرج إلى ركنية بعد تصدي الحارس.

59' عرضية للزمالك من الجانب الأيسر نفذها عبد الله جمعة وارتقى لها حميد أحداد وقابلها برأسية ولكنها تمر بجوار مرمى الضيوف.

58' ركلة حرة للزمالك نفذها شيكابالا، وبعد ارتباك دفاعي تصل الكرة إلى أوباما الذي لعب الكرة برأسه ولكنها خرجت بجوار مرمى المولودية.

53' هجمة مرتدة لصالح مولودية الجزائر وزيادة عددية للضيوف، ولكن دفاع الزمالك يتدخل في الوقت المناسب وينقذ الموقف.

50' لا جديد حتى الآن سواء في أداء الفريقين أو النتيجة واستمرار التعادل السلبي.

46 والآن مع انطلاق صافرة بداية الشوط الثاني من المباراة.

نهاية الشوط الأول. ⌛⏸️

الزمالك 0 - 0 مولودية الجزائر pic.twitter.com/7JjKhICJMZ — Zamalek SC (@ZSCOfficial) February 12, 2021

نهاية الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي بين الزمالك ومولودية الجزائر.

45+2' تسديدة قوية من فرجاني ساسي قبل نهاية الشوط الاول ولكن تمر بسلام على مرمى الضيوف.

43' الحكم يحتسب دقيقتين وقت محتسب بدل ضائع في الشوط الأول.

38' الزمالك يبحث عن الهدف الأول في مرمى المولودية وسيطرة من الفارس الأبيض.

34' طوفان هجمات الزمالك يستمر، وهذه المرة عرضية من الجانب الأيمن وصلت إلى فرجاني ساسي على مشارف منطقة الجزاء الذي سدد بقوة ولكن الصالح حافظ على نظافه شباكه.

29' أووووووه أخطر فرص اللقاء حتى الآن من نصيب الزمالك بعد ارتباك دفاعي من المولودية وخروج خاطئ للحارس ووصلت الكرة إلى طارق حامد الذي سدد تسديدة قوية أبعدها الدفاع من على خط المرمى.

25' سيطرة وضغط من لاعبي الزمالك بحثًا عن الهدف الأول وتراجع لاعبي المولودية إلى نصف ملعبهم.

20' مرور عشرين دقيقة من الشوط الأول ولازال التعادل السلبي يسيطر على الأجواء.

17' تسديدة قوية من المولودية ولكن تخرج بعيدًا عن مرمى أصحاب الأرض.

13' سيطرة من لاعبي الزمالك، ولكن دون خطورة على مرمى مولودية الجزائر.

10' أوووه تصويبة قوية من إمام عاشور على مرمى المولودية من خارج منطقة الجزاء ولكن تمر بسلام.

4' تسديدة قوية من أحمد سيد زيزو يتصدى لها الصالحي وتخرج إلى ركنية.

والآن مع انطلاق المباراة وصافرة البداية.

تشكيل مولودية الجزائر:

التشكيل| 4-3-3

عبد القادر صالحي

نبيل لامارا - محمد مرعوني - معاذ حاديد - عبد الرحمن حشود

ميلود ربيعي - إيسلا دايمواند - نبيل سعدو

عبد النور بالخير - سامي فربوي - بلال بن صاها

تشكيل الزمالك:

التشكيل 4-2-3-1

أبو جبل

حازم إمام - محمود علاء - محمود الونش - عبد الله جمعة

طارق حامد - فرجاني ساسي

أحمد سيد زيزو - يوسف أوباما - إمام عاشور

مروان حمدي

تشكيل فريقنا لمواجهة مولودية الجزائر في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا. 📝⚽ 🏹 pic.twitter.com/8JXVulwWrR — Zamalek SC (@ZSCOfficial) February 12, 2021

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر لمباراة الزمالك أمام مولودية الجزائر في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، على ملعب القاهرة الدولي.