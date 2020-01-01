الزمالك ومصر.. مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً لحظة بلحظة مباراة الزمالك أمام نادي مصر في إطار الجولة العشرين من الدوري المصري الممتاز، والمقرر إقامتها على ملعب القاهرة..

الزمالك 0 × 0 مصر

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64' مرة أخرى جنش يتألق بعد ركنية حوّلها أحد مهاجمي مصر برأسه لكن في منتصف المرمى وكان لها الحارس بالمرصاد.

62' هدف محقق مهدر لمصر بعد انفراد ولكن جنش تألق وصد الكرة، المباراة تتحسن الآن.

55' 3 تبديلات دفعة واحدة للزمالك بنزول الثلاثي أسامة فيصل وأشرف بن شرقي ومحمد أوناجم، يبدو أن الزمالك سيهاجم الآن بكل قوته.

50' الزمالك هو الأفضل حاليًا ويسيطر على الكرة لكن لا تزال مشكلة صناعة الفرص موجودة، لا خطورة على مرمى مصر.

الآن انطلاق الشوط الثاني بنزول الثنائي فرجاني ساسي وأحمد سيد زيزو

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف، استراحة ونعود في الشوط الثاني.

44' فرصة جديدة لمصر بعد قذيفة من مصطفى سلطان أتت أعلى المرمى بأمتار قليلة.

41' اخطر فرص الشوط الأول بعد عرضية وصلت إلى رضا الويشي سددها برأسه ولكن تألق معتاد من جنش في التصدي لها.

40' تسديدة من عبد الله جمعة لكن ضعيفة للغاية في يد حارس مصر.

38' كرة خطيرة من مصر بعد سلسلة تمريرات ثم عرضية ولكن محمود جنش بالمرصاد.

36' سقوط محمد حسام بيسو متأثرًا بارتطام ذراع لاعب مصر فيه ويبدو أنه يعاني من إصابة.

30' دقيقة لالتقاط الأنفاس.

28' الزمالك هو المسيطر حاليًا ولكن من دون خطورة تذكر على المرمى.

23' فرصة خطيرة للزمالك بعد رمية تماس لعبت على طريقة الركنية كاد أن يحولها حسام أشرف للشباك.

17' عبد الله جمعة يسقط في منطقة الجزاء ويطالب بركلة جزاء لكن الحكم يمنحه بطاقة صفراء للتحايل.

12' تمريرة رائعة من أوباما لحسين أشرف الذي سدد كرة قوية ولكن حارس مصر تصدى لها بسهولة.

10' الفرصة الأولى لمصر، تسديدة قوية من هشام عبد الحميد تغير اتجاهها ولكن جنش يتعملق ويمسك بها.

6' مصر هو المستحوذ في مقابل تراجع دفاعي من الزمالك، فارق الخبرات واضح للغاية.

2' إصابة مبكرة لآف سي مصر توقف المباراة.

1' مصر يهاجم في اللحظة الأولى بعد تمريرة خاطئة من الدفاع لجنش، لكن الفرصة لم تكلل بالنجاح.

بداية المباراة.. الزمالك بتشكيلة شابة، هل يتمكن من الفوز في مباراة يفترض سهلة قبل مواجهة الأهلي في القمة؟

تشكيل الزمالك:

التشكيل | 4-2-3-1

محمود جنش

حاتم محمد - محمد عبد الغني - ياسين - أحمد عيد

حسام بيسو - يوسف أوباما

عبد الله جمعة - يوسف أوباما - إسلام جابر

كاسونجو

تشكيل الزمالك لمباراة اف سي مصر. 📝⚽️ pic.twitter.com/mpLM0fdhOs — SC (@ZSCOfficial) August 18, 2020

تشكيل نادي مصر:

التشكيل | 4-4-2

عصام ثورت

شريف أشرف - أحمد أوكا - أحمد يوسف - إسلام صالح

مصطفى سلطان - هشام عبد الحميد - محمود توبة - كيليف مانديرا

ويليس ألفيس - رضا الويشي

بينما مصر، الذي صعد إلى الدوري الممتاز هذا الموسم للمرة الأولى في تاريخه، يتذيل ترتيب جدول البطولة برصيد 12 نقطة ويأمل في تكرار ما فعله الدور الأول من مفاجأة التعادل مع الفارس الأبيض.

الزمالك يحتل حاليًا المركز الثاني برصيد 38 نقطة بعد الفوز على المصري والتعادل مع الاتحاد، وأخيرًا الفوز على مصر المقاصة باللحظة الأخيرة بهدف الواعد حسام أشرف.

أعزائي المتابعين أهلًا بكم في البث الحي الكتابي المقدم من موقع جول لمباراة الزمالك وآف سي مصر في الجولة العشرين من الدوري المصري.