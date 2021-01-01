الزمالك وغزل المحلة: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لحظة بلحظة لمباراة الزمالك أمام غزل المحلة في الجولة الحادية عشر من الدوري المصري الممتاز، والمقامة على ملعب غزل المحلة..

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الزمالك 1 × 2 غزل المحلة

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

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90+6' نهاية المباراة بفوز غزل المحلة بهدفين لهدف.

90+5' جوووووووووووووول هدف قاتل لغزل المحلة عن طريق خالد الإخميدي بعد خطأ دفاعي من لاعبي الزمالك، استغله مهاجم الغزل وسدد تسديدة قوية تصدى لها أبوجبل وارتدت للإخميدي الذي وضع الكرة في الشباك.

90' الحكم يحتسب خمس دقائق وقت محتسب بدل ضائع.

87' أووووووه الحكم يشهر البطاقة الحمراء في وجه فرجاني ساسي، والزمالك يكمل المباراة بعشرة لاعبين.

76' جوووووووووول التعادل السريع لغزل المحلة، بتسديدة قوية من عبده يحي من داخل منطقة الجزاء، بعد عرضية من الجانب الأيسر أبعدها دفاع الزمالك ووصلت الكرة إلى يحيي الذي أطلق تسديدة قوية في الشباك.

73' استفاقة من أصحاب الأرض، وضغط في رحلة البحث عن هدف التعادل.

69' جووووووووول الهدف الأول للزماالك عن فرجاني ساسي، بعد عرضية من الجانب الأيمن نفذها إمام عاشور قابلها ساسي برأسية سكنت شباك المحلة.

66' ضغط من لاعبي الزمالك بحثًا عن الهدف الاول، ولكن دفاع المحلة وحارسه في الموعد.

62' عرضية من الجانب الأيمن عن طريق حازم إمام قابلها إمام عاشور برأسية، ولكن عمرو شعبان يتصدى لها بنجاح.

59' تسديدة من بنشرقي ولكنها تمر أعلى مرمى أصحاب الأرض.

56' تسديدة قوية من غزل المحلة من خارج منطقة الجزاء ولكنها تمر بسلام على مرمى أبو جبل.

50' مرور خمس دقائق من الشوط الثاني والتعادل السلبي لازال قائمًا بين الفريقين.

46' والآن مع صافرة بداية الشوط الثاني من المباراة.

45+3' نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

45+1' أووووه هجمة خطيرة للزمالك بعد تسديدة قوية من إمام عاشور أبعدها الدفاع ووصلت إليه من جديد وسدد ولكن مرت بسلام على مرمى أصحاب الأرض.

43' حكم المباراة يحتسب ثلاث دقائق وقت محتسب بدل ضائع.

40' عرضة من الجانب الأيمن للزمالك تصدى لها عمرو شعبان بعد تدخل مع الونش.

35' سيطرة من لاعبي الزمالك وهجمات على مرمى أصحاب الأرض ولكن دون خطورة حقيقية حتى الآن.

31' مرور أكثر من نصف ساعة من مجريات المباراة ولازال التعادل السلبي يسيطر.

26' إصابة خطيرة لمحمد عبد الغني وخروجه ونزل محمود الونش بدلًا منه.

23' عرضية خطيرة من غزل المحلة أبعدها دفاع الزمالك في الوقت المناسب قبل أن تصل إلى إسلام فؤاد وتهدد مرمى الفارس الأبيض.

17' ضغط من لاعبي الزمالك وانحصار اللعب في وسط ملعب أصحاب الأرض.

13' تسديدة من فرجاني ساسي من خارج منطقة الجزاء يتصدى لها عمرو شعبان بسهولة.

9' محاولات من لاعبي غزل المحلة ولكن لم تصل إلى مرحلة الخطوة حتى الآن، وعرضية من الجانب الأيمن تصدى لها أبو جبل بثبات.

5' مرور خمس دقائق من عمر المباراة والهدوء يسيطر على الأجواء حتى الآن.

والآن مع صافرة البداية وانطلاق المباراة

تشكيل الزمالك:

التشكيل| 4-2-3-1

محمد أبو جبل

أحمد فتوح – محمود علاء – محمد عبد الغني – حازم إمام

طارق حامد - إمام عاشور

أشرف بنشرقي - فرجاني ساسي - أحمد سيد زيزو

يوسف أوباما

تشكيل فريقنا في مواجهة غزل المحلة بالدوري الممتاز. 📝⚽ 🏹 pic.twitter.com/dsL6BTHcIv — Zamalek SC (@ZSCOfficial) February 2, 2021

تشكيل غزل المحلة:

التشكيل| 4-3-3

عمرو شعبان

يحيى حامد – محمد فتح الله – أحمد عيد – فتحي مبروك

أشرف سيد – أحمد أباظة – هشام بلحة

عبده يحيى – إسلام فؤاد – خالد رسلان

على الجانب الآخر غزل المحلة الذي لم يحقق الفوز هذا الموسم إلا في مباراة وحيدة يحاول الهروب من صراع الهبوط، إذ يفصله نقطة وحيدة عن المركز الأخير من سلم الترتيب.

الزمالك يعيش مرحلة رائعة في الفترة الأخيرة بعد سلسلة من النتائج الإيجابية، وتصدره ترتيب الدوري بفارق نقطتين عن منافسه الأهلي، بعد فوزه الأخير على مصر المقاصة برباعية.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر لمباراة الزمالك أمام غزل المحلة في الجولة الحادية عشر من الدوري المصري، على ملعب غزل المحلة.