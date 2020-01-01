الزمالك وطنطا: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الزمالك وطنطا في إطار استعدادات الفريقين لعودة الدوري المصري الممتاز، والتي تقام على استاد برج العرب

الزمالك 0 × 0 طنطا

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تشكيل الزمالك:

يبدأ المدرب باتريس كارتيرون بالتشكيل التالي:

التشكيل | 4-2-3-1

محمود جنش

عبد الله جمعة - محمد عبد الغني - محمد عبد السلام - حسام

محمد حسن - إمام عاشور

كريم بامبو - محمد عنتر - شيكابالا

عمر السعيد

تشكيل الزمالك لمواجهة طنطا الودية . ⚽️📝 pic.twitter.com/M5AX67Cep3 — SC (@ZSCOfficial) July 28, 2020

قبل التوقف بسبب فيروس كورونا كان الفارس الأبيض في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 31 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن الأبيض والأزرق السماوي الثالث، ونقطتين عن المقاولون العرب الثاني، وبفارق كبير عن الأهلي المتصدر هو 18 نقطة.

ستكون مباراة الزمالك الأولى في الدوري المصري هي الأولى بعد توقف الكورونا، وسيواجه فيها النادي المصري في السادس من أغسطس القادم.

كانت أولى وديات الزمالك قبل العودة ضد سموحة وانتهت بفوزه بخمسة أهدافٍ لهدف، ثم كان الأبيض على موعد مع قمة قوية ضد بيراميدز خسرها بهدفٍ نظيف، وذلك قبل أن يواجه وادي دجلة ويفوز بالأربعة.

تتواصل استعدادات الزمالك لعودة الدوري المصري الممتاز، وسيخوض الفريق اليوم ثالث ودياته التي ستجمعه بطنطا.

أهلاً ومرحبًا بكم في التغطية المباشرة لمباراة الزمالك وطنطا في إطار استعدادات الفريقين لعودة الدوري المصري، والتي تقام على استاد برج العرب.