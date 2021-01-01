الزمالك وطلائع الجيش: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لحظة بلحظة لمباراة الزمالك أمام طلائع الجيش والتي تقام باستاد السويس الجديد لحساب الجولة السادسة من الدوري المصري

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الزمالك 1 × 0 طلائع الجيش

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72' جوووووووووووووول الهدف الثالث للزمالك، بتسديدة رائعة من إمام عاشور، بعد تمريرة من أحمد سيد زيزو.

67' أووووه فرصة خطيرة لنادي طلائع الجيش، وتسديدة قوية من ناصر منسي، تصدى لها أبو جبل بثبات وحولها إلى ركنية.

61' سيطرة وضغط من لاعبي الزمالك، لتسجيل الهدف الثالث، وسط سيطرة وانتشار كبير في وسط ملعب الجيش.

55' مرور 10 دقايق من الشوط الثاني، وسيطرة من لاعبي الزمالك، وتقدم الفارس الأبيض بهدفين دون رد.

49' جووووووووووووووووووول الهدف الثاني لنادي الزمالك، بتسديدة قوية بعيدة المدى من إمام عاشور، تسكن شباك الجيش.

46' انطلاق الشوط الثاني من المباراة.

45+2' نهاية الشوط الأول للمباراة بتقدم الزمالك بهدف دون رد، سجله يوسف أوباما

43' تسديدة قوية من أحمد سمير لاعب طلائع الجيش، ولكن أبو جبل يحولها إلى ركلة ركنية.

40' محاولات من لاعبي طلائع الجيش لتسجيل هدف التعادل، ولكن دون خطورة حقيقية على المرمى، وهجمات الزمالك تتسم بالخطورة.

36' تسديدة قوية من حازم إمام ولكن تصدى لها محمد بسام بثبات.

30' نصف ساعة مرت من المباراة، ومازالت النتيجة تشير بتقدم الفارس الأبيض بهدف.

27' محاولة من طلائع الجيش عن طريق عمرو جمال ولكن دفاع الزمالك يبعدها في الوقت المناسب، بتدخل من محمد عبد الغني.

22' أوووووه فرصة هدف محقق ضائعة للزمالك، عن طريق إمام عاشور الذي أطلق تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء، ولكنها ترتطم في القائم.

20' محاولات من لاعبي طلائع الجيش، لتسجيل هدف التعادل، ولكن دفاع الزمالك والحارس أبوجبل في الموعد، وتستمر النتيجة بتقدم الفارس الأبيض بهدف دون رد

17' جوووووووووووووووول الهدف الأول للزمالك عن طريق يوسف أوباما بكرة رأسية قوية، جاءت بعد عرضية من الجانب الأيمن نفذها حازم إمام.

15' مرور ربع ساعة من مجريات اللقاء، وسيطرة من الزمالك بحثًا عن الهدف الأول

10' عرضية خطيرة لصالح الزمالك من الجانب الأيسر نفذها أحمد سيد زيزو، ولكن يفشل أوباما في تحويلها داخل مرمى الجيش، وتمر بسلام إلى ركلة مرمى.

5' مرور خمس دقائق من عمر اللقاء، ومازال اللعب منحصر في وسط الملعب دون خطورة على أي من الفريقين.

والآن مع بداية المباراة.

تشكيل الزمالك:

سيشهد تشكيل الفارس الأبيض اليوم، اعتماد المدرب باتشيكو على محمود عبد الرازق شيكابالا، وعودة طارق حامد للدفاع عن ألوان الزمالك.

التشكيل| 4-5-1

محمد أبو جبل

أحمد فتوح – محمود الونش – محمد عبد الغني – حازم إمام

شيكابالا - طارق حامد - يوسف أوباما – إمام عاشور - أحمد سيد زيزو

عمر السعيد

تشكيل فريقنا في مواجهة طلائع الجيش بالدوري الممتاز. 📝⚽ 🏹 pic.twitter.com/HyFS7Z5mut — SC (@ZSCOfficial) January 9, 2021

تشكيل طلائع الجيش:

المدرب عبد الحميد بسيوني، يعتمد على طريقة لعب متوازنة في لقاء اليوم، لتفادي الخسارة من الزمالك.

التشكيل| 4-5-1

محمد بسام

محمد ناصف - علي الفيل - خالد سطوحي - أحمد عبد الرحمن

إسلام محارب - فرانك ستيفن - مهند لاشين - محمد شحاتة - أحمد سمير

عمرو جمال

على الجانب الآخر، يريد طلائع الجيش إيقاف نزيف النقاط الذي يعاني منه منذ بداية الموسم، بعد خسارته في أربع مباريات، وتعادل وحيد كان في الجولة الأولى من عمر الدوري، ليتذيل ترتيب الدوري المصري بنقطة وحيدة.

الزمالك يدخل اللقاء، باحثًا عن انتصاره الثالث على التوالي، الذي سيضرب به عصفورين بحجر واحد، أولًا الثأر من طلائع الجيش بعد الخروج من نصف نهائي كأس مصر، والوصول إلى النقطة 13 التي تجعله يتساوى مع الأهلي على صدارة ترتيب المسابقة.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر لمباراة الزمالك أمام طلائع الجيش في الجولة السادسة من الدوري المصري، على استاد السويس الجديد.