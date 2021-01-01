الزمالك وسيراميكا كليوباترا: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لمباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا المؤجلة من الأسبوع الخامس عشر للدوري المصري

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الزمالك 2 × 0 سيراميكا كيلوباترا

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

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46' بداية الشوط الثاني من المباراة.

45+1' نهاية الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدفين دون رد.

43' محاولات مستمرة وضغط على مرمى الزمالك لتسجيل هدف تقليص الفارق.

40' خمس دقائق على نهاية الشوط الأول، والزمالك متقدم بهدفين دون رد.

33' عدة تمريرات بين لاعبي سيراميكا، وصلت إلى أحمد ياسر ريان الذي سدد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، تصدى لها جنش وحولها إلى ركنية.

29' تسديدة قوية من طارق حامد على مرمى سيراميكا، ولكن الكرة تبعد عن المرمى.

25' سيطرة من الزمالك، وانحصار الكرة في وسط الملعب وهدء في أحداث اللقاء.

19' جووووووووووووووول هدف ثاني للزمالك، بتسديدة قوية من إمام عاشور من مشارف منطقة الجزاء.

17' أوووه تسديدة قوية من ميدو جابر، ولكن محمود جنش يتألق ويبعد الكرة عن مرماه.

15' هجمة خطرة للزمالك بعد مجهود فردي من أوباما وتمريرة لزيزو الذي أهدر الكرة بعيدًا عن المرمى.

12' محاولات من لاعبي سيراميكا لتسجيل هدف التعادل.

7' أووووووه فرصة خطيرة لسيراميكا، بعد هجمة مرتدة سريعة وصلت إلى شادي حسين الذي سدد تسديدة قوية مرت بجوار القائم الأيسر.

5' جووووووووووول الهدف الأول لنادي الزمالك، عن طريق أشرف بنشرقي بعد تمريرة من ساسي، استغلها بنشرقي وتوغل إلى منطقة الجزاء من الجانب الأيسر وسدد تسديدة قوية في المرمى

2' بداية قوية وسريعة للمباراة، وفرصة خطيرة للزمالك ضائعة عن طريق أشرف بنشرقي.

صافرة البداية وانطلاق المباراة

تشكيل سيراميكا:

التشكيل| 4-4-2

عامر عامر

توني - خالد صبحي - طارق سامي - فابريس نجا

محمود نبيل - محمد إبراهيم - صالح جمعة - ميدو جابر

شادي حسين - أحمد ياسر ريان

تشكيل الزمالك:



التشكيل| 4-2-3-1

جنش

أحمد عيد - محمود علاء - محمود الونش - عبد الله جمعة

طارق حامد - فرجاني ساسي

إمام عاشور - أشرف بنشرقي - أحمد سيد زيزو

يوسف أوباما

📋 | إليكم اختيارات مدربنا جايمي باتشيكو لبداية مواجهة اليوم أمام سيراميكا كليوباترا بالدوري المصري. ⚽🏹 pic.twitter.com/1YkXUwsII2 — Zamalek SC (@ZSCOfficial) March 11, 2021

على الجانبا الآخر يقدم نادي سيراميكا كليوباترا موسمًا رائعًا، فرغم أنه موسمه الأول في الدوري المصري الممتاز، يحتل الفريق المركز الثامن برصيد 21 نقطة، جمعهم من 14 مباراة، فاز في 5 منهم وتعادل في 6 وخسر 3 مبارياتٍ فقط.

يعيش الفارس الأبيض في الفترة الأخيرة أيامًا لا يحسد عليها، فقبل الهزيمة من الشقيق التونسي في الأميرة السمراء، تعادل مع وادي دجلة محليًا ومع تونجيت قاريًا سلبيًا بدون أهداف.

أعزائي المتابعين أهلاً ومرحبًا بكم في البث المباشر، لتغطية مباراة الزمالك مع سيراميكا كيلوباترا، المؤجلة من الأسبوع الخامس عشر من الدوري المصري.