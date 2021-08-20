الزمالك وسيراميكا كليوباترا: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لمباراة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا والتي تقام على ملعب السويس الجديد في إطار الجولة 32 من منافسات الدوري المصري الممتاز..

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سيراميكا كليوباترا 1 × 2 الزمالك

مباشر لحظة بلحظة

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نهاية المباراة بفوز الزمالك، شكرًا على حسن المتابعة وإلى اللقاء في مباريات أخرى.

90' ست دقائق وقت محتسب بدلا من الضائع.

88' مروان حمدي كاد أن يقتل المباراة بعد انفراده بمرمى عامر عامر ولكنه سقط وفشل في تحويل الكرة إلى الشباك.

80' سيطرة من سيراميكا وتراجع دفاعي كبير للزمالك، الزمالك يقاتل للخروج بنقاط المباراة كاملة.

70' تسديدة قوية من ميدو جابر وأبو جبل يتألق مرة أخرى ويتصدى لها.

67' ركلة حرة من على حدود منطقة الجزاء سددها أحمد محسن ولكن أبو جبل تألق وحرم سيراميكا من التعادل.

60' جووووووووووووووووول، زيزو يضع الهدف الثاني من ركلة جزاء.

58' حكم المباراة يحتسب ركلة جزاء للزمالك أخيرًا بعد مراجعة طويلة لتقنية الفيديو

55' حكم المباراة يلجأ لتقنية الفيديو لحسم وجود ركلة جزاء للزمالك أم لا.

ضغط كبير من الزمالك لإدراك الهدف الثاني في اللحظة الراهنة.

الآن ينطلق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، استراحة ونعود في الشوط الثاني.

45' 7 دقائق وقت محتسب بدلا من الضائع

44' جوووووووووووووووووووووول! الزمالك يتعادل بعد تمريرة سحرية من شيكابالا أدت إلى انفراد عبد الشافي، فتصدى عامر عامر لتسديدته لترتد لبن شرقي ويضعها في الشباك

40' جووووووووووووووووووووول! أحمد محسن يضع هدف المقدمة للزمالك باستغلال خروج أبو جبل ليحرز الكرة في المرمى الخالي من حارسه.

35' الآن تعود المباراة للحياة

32' توقف المباراة من قبل سيراميكا للمطالبة بإخراج الجماهير من المدرجات!

27' سيراميكا كاد أن يباغت الزمالك، شادي حسين أطلق قذيفة جاءت على بعد أمتار من الحارس أبو جبل.

22' الفرصة الأولى الخطيرة للزمالك، تسديدة من شيكابالا ترتد من الدفاع إلى بن شرقي الذي حاول وضعها مقصية ولكن أتت فوق المرمى.

20' لا جديد يذكر، المباراة مملة للغاية حتى الآن، الزمالك يستحوذ ويعجز عن صناعة أي فرص خطيرة.

5' الزمالك يستحوذ على الكرة بصورة كبيرة، محاولات واهية من الجزيري ولكن لا خطورة حقيقية حتى الآن.

الآن تنطلق المباراة!

تشكيل الزمالك

التشكيل | 4-2-3-1

محمد أبو جبل

محمد عبد الشافي - محمود الونش - محمد عبد الغني - حمزة المثلوثي

إمام عاشور - طارق حامد

أشرف بنشرقي - شيكابالا - أحمد سيد زيزو

سيف الدين الجزيري

تشكيل فريقنا في مواجهة فريق سيراميكا كليوباترا في الجولة ٣٢ ضمن منافسات الدوري العام ⚽️🇪🇬



⁦#Zamalek⁩ | #MostTitledIn20C⁩ | ⁧#الزمالك pic.twitter.com/V6lUfE98nX — Zamalek SC (@ZSCOfficial) August 20, 2021

تشكيل سيراميكا كليوباترا

التشكيل | 4-2-3-1

عامر عامر

ضياء قنديل - خالد صبحي - سيف تقا - أحمد محسن

محمد توني - محمود نبيل

محمد إبراهيم - كوامي بونسو - ميدو جابر

شادي حسين

فاز الزمالك في آخر مبارياته على وادي دجلة بهدفٍ نظيف، وفي نفس التوقيت تعادل الأهلي مع طلائع الجيش، فاتسع الفارق بينهما إلى 4 نقاط، حيث أصبح رصيد الفارس الأبيض 73 نقطة في الصدارة، وأصبح رصيد المارد الأحمر 69 نقطة في المركز الثاني.

ضمن نادي سيراميكا كليوباترا البقاء في الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، حيث يتواجد في المركز التاسع برصيد 38 نقطة، وهو بعيد تمامًا عن مراكز الهبوط.

أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي المقدم من موقع جول لمباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في الجولة 32 من الدوري المصري الممتاز.