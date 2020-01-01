الزمالك وسموحة: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لحظة بلحظة لمباراة الزمالك ضد سموحة المؤجلة من الجولة الثالثة في الدوري المصري الممتاز 2020-21، والتي يستضيفها ستاد الإسكندرية..

سموحة 0 × 0 الزمالك

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تشكيل الزمالك

يبدأ المدرب باتشيكو بالتشكيل التالي..

التشكيل | 4-2-3-1

محمد أبو جبل

أحمد فتوح - محمود الونش - محمد عبد الغني - حازم إمام

إمام عاشور - محمد أشرف روقا

أشرف بنشرقي - يوسف أوباما - محمد أوناجم

حميد أحداد

تشكيل فريقنا في مواجهة سموحة بالدوري الممتاز. 📝⚽ 🏹 pic.twitter.com/4QRTrvRBer — SC (@ZSCOfficial) December 28, 2020

البدلاء: محمد عواد - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي - شيكابالا - فرجاني ساسي - إسلام جابر - أحمد سيد زيزو - عمر السعيد - حسين فيصل.

تشكيل سموحة

يبدأ المدرب أحمد سامي بالتشكيل التالي...

التشكيل | 4-2-3-1

الهاني سليمان

أحمد جمال - رجب نبيل - محمود البدري - أطهر الطاهر

محمود عبد الحليم - محمد محسن

حسام حسن - إسلام جمال سليمان - محمد كناريا

رفيق كابو

تشكيل #فخر_اسكندرية 🙌🏻

الهانى سليمان، أطهر الطاهر، رجب نبيل، محمود البدرى، أحمد جمال، محمود حليمو، محسن ليله، محمد كناريا، إسلام جمال، رفيق

كابو، حسام حسن. — SC (@SmouhaOfficial) December 28, 2020

البدلاء: عمر صلاح - محمود عزت - محمد نادي - أحمد حمص - محمد الترهوني - شريف رضا - محمد طلعت - عبد الكبير الوادي - ديريك نيسيبامبي.

جدول مباريات الزمالك في الدوري المصري 2021 والقنوات الناقلة

في الواقع، سيصطدم الزمالك بسموحة السكندري الذي لم يُهزم في آخر 13 مباراة رفقة مدربه أحمد سامي، كما فاز في الجولة الماضية على وادي دجلة بهدفين لهدف وصار يمتلك 5 نقاط من ثلاث جولات.

صحيح أن هناك الكثير من المشاكل الإدارية تطفو على السطح بالنسبة للزمالك فيما يتعلق بتجديد اللاعبين ومجلس الإدارة، إلا أن وصيف الدوري يسعى لمطاردة درع البطولة بأي وسيلة ممكنة.

حقق الزمالك أربع نقاط من أول مواجهتين، حيث تغلب على المقاولون بهدفين نظيفين في الجولة الأولى واكتفى بتعادل إيجابي بهدف لكل فريق مع بيراميدز في الجولة الماضية.

كان من المفترض أن يلتقي الفارس الأبيض مع الأهلي في ديربي الكرة المصرية، إلا أن السلطات الأمنية في مصر قررت تأجيل المباراة إلى أجل غير مسمى.

أهلاً ومرحبًا بكم في البث لكتابي المباشر لمباراة الزمالك وسموحة المؤجلة من الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز 2020-21..