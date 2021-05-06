الزمالك وسموحة: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لمباراة الزمالك أمام سموحة في الدوري المصري الممتاز بستاد القاهرة الدولي..

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الزمالك 2 × 1 سموحة

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نهاية المباراة بفوز الزمالك بهدفين لهدف، شكرًا على حسن المتابعة وإلى اللقاء في مباريات أخرى.

90' أربع دقائق وقت محتسب بدلًا من الضائع

80' عجائب وطرائف.. اأوباما يمنح الكرة لمروان حمدي والمرمى خالٍ من حارسه وبصورة غريبة يضعها في المدرجات.

72' تسديدة قوية من أحمد عبد القادر وعواد يتألق، سموحة يتقدم وفي طريقه للهدف الثاني إن استمر الوضع هكذا.

64' بنشرقي كاد أن يحرز الثالث ويقتل المباراة من تسديدة أرضية قوية تصدى لها الهاني سليمان بنجاح.

53' عرضية من زيزو على رأس بنشرقي والرأسية تأتي بجوار المرمى بأمتار.. فرصة خطيرة للزمالك.

48' رأسية خطيرة من محمد حليمو من ركنية أتت فوق المرمى بامتار، سموحة أقرب.

47' عواد يتعملق وينقذ فرصة هدف محقق بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء من أحمد عبد القادر.

الآن ينطلق الشوط الثاني..

نهاية الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدفين لهدف، استراحة ونواصل في الشوط الثاني.

45' دقيقتان وقت محتسب بدلًا من الضائع

41' جووووووووووووووووووووووووووووووووول! طارق حامد يحرز الهدف الثاني للزمالك من تسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء.

40' عرضيتان على التوالي من فتوح من الجبهة اليسرى ولكن الهاني سليمان يتصدى لهما قبل أن يصلا إلى حميد أحداد.

35' تسيبامبي كاد أن يحرز الهدف الثاني لسموحة، تمريرة رائعة من مصطفى فتحي له داخل منطقة الجزاء ولكنه سددها أرضية حيث يوجد عواد.

30' تبادل الاستحواذ من الفريقين مع أفضلية واضحة للزمالك ولكن من دون فاعلية على مرمى الهاني سليمان.

19' جووووووووووووووووووووووول! مصطفى فتحي يعادل النتيجة لسموحة من تسديدة قوية سكنت شباك عواد

16' جوووووووووووووووووووووول! عرضية رائعة من شيكابالا على رأس بنشرقي يضعها في الشباك، الأول للزمالك

11' انفراد لسموحة عبر أحمد عبد القادر وتسديدة لكنها تأتي بجوار المرمى بأمتار.

8' الحكم يخرج إلى تقنية الفيديو لمراجعة ركلة جزاء لسموحة ويقرر عدم احتسابها.

5' الزمالك يسيطر على أول الدقائق بصورة شبه كاملة، لا وجود لسموحة على مرمى محمد عواد.

1' الفرصة الأولى الخطيرة للزمالك بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء عبر فرجاني ساسي ولكن فوق المرمى.

الآن تنطلق المباراة

تشكيل الزمالك

التشكيل | 4-2-3-1

محمد عواد

أحمد فتوح - محمود الونش - محمود علاء - حمزة المثلوثي

فرجاني ساسي - طارق حامد

أشرف بنشرقي - شيكابالا - أحمد سيد زيزو

حميد أحداد

تشكيل سموحة

التشكيل | 4-2-3-1

الهاني سليمان

شريف رضا – رجب نبيل – محمود البدري – أطهر الطاهر

محمد كناريا – محمود حليمو

مصطفى فتحي – عبد الكبير الوادي – أحمد عبد القادر

ديريك نيسيبامبي

حقق سموحة نتيجة جيدة أمام الأهلي وفاز عليه بهدفين لهدف، لكنه تعادل في المباراة التالية مع نادي الاتحاد، ويحتل الأزرق المركز السادس في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 28 نقطة.

كانت مباراة الزمالك الأخيرة ضد نادي بيراميدز، وتعادل معه بهدفٍ لمثله، وذلك بعد أن تعادل مع المقاولون العرب بهدفين لمثلهما، ليستمر الفارس الأبيض في الصدارة برصيد 41 نقطة من 19 مباراة.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الزمالك وسموحة.